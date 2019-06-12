Смачно і корисно: як приготувати правильний смузі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Багато готують цей напій неправильно, отримуючи в результаті багато цукру і калорій

Найшвидший і найлегший спосіб отримати максимум корисних речовин – приготувати смузі. Тим більше, зараз літо – саме час. Але багато дівчат роблять це неправильно. Вони перетворюють цей напій богів "десерт у склянці" - з безліччю калорій, цукру і рафінованих інгредієнтів, зазначила дієтолог Наталія Кошкіна.

Далі вона розповіла, як приготувати смузі, який буде корисним для організму і фігури і при цьому смачним.



Щоб смузі став повноцінним здоровим прийомом їжі, він повинен містити:

Мінімум цукру і штучних інгредієнтів

Якісні джерела білка

Цілісні фрукти і овочі

Клітковину і корисні жири.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Готуємо "правильний" смузі:



1. Рідина

2/3-1 стакан – залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати.

Це може бути:

Вода

Мигдальне молоко (без цукру)

Коров'яче молоко

Соєве молоко (без цукру)

Конопляне молоко (без цукру)

Холодний зелений чай

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Протеїновий порошок (25-50 г)

Шукайте той, який сподобається вам – за смаком і текстурою. І головне – хорошої якості.

Він може бути:

Сироватковий

Казеїновий

Рисовий

Конопляний і т. д.

3. Овочі 1-2 жмені (можна свіжі або запечені)

Відмінно йдуть шпинат, кейл, буряк, гарбуз, огірок, селера. Мій фаворит – шпинат, він має нейтральний смак, а користі – маса. Якщо додаєте огірок, селеру, тоді менше рідини. Запечений гарбуз класно поєднується з ваніллю, а буряк – з шоколадом.





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Фрукти (1-2 жмені) свіжі або заморожені.

Банан дає кремову консистенцію. Фініки – солодкість. Ще можна додати полуницю, яблуко, вишню, ананас, манго.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Корисні жири (1-2 ст. л.)

Волоські горіхи, кеш'ю, мигдаль, насіння льону, чіа, конопель, горіхові пасти. Якщо додасте авокадо, то отримаєте мус – настільки ніжна і повітряна консистенція.



6. Топпінг

Це те, чим ви прикрашаєте. Надає напою смакову і естетичну завершеність. Можна використовувати корицю, кокосову стружку, какао, тертий шоколад, гранолу.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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