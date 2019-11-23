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Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки

Lite » Краса 23.11.2019 - 15:18
Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала відповідь, чи можна їсти перед сном і як же все-таки схуднути

Люди схильні ускладнювати собі життя в багатьох аспектах, у тому числі і схудненні - а також вірити популярним твердженням. Адже часто ті зовсім не відповідають істині. Блогер-дієтолог Світла Каклета, яка раніше поділилася покроковим планом схуднення, розвінчала на своїй сторінці в Instagram 8 поширених міфів про схуднення, які заважають скинути зайву вагу.

Насправді все досить просто, стверджує експерт.

1. Не важливо скільки раз в день їсти: 5 або 1.

2. Ви будете худнути тільки при дефіциті калорій: ніяких обхідних шляхів.

3. Пити воду потрібно: жага це сигнал, що мало води. Сигнал випити води, а не чай або каву. Прийдеться навчитися пити.

Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки
Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Ніяка їжа не є шкідливою і злою, якщо у вас немає захворювань і ви їсте її помірно! Помірно це мистецтво.


5. Вітаміни і мінерали не сприяють схудненню: але вони важливі для здоров'я.

Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки
Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Немає ідеального універсального балансу БЖУ: доведеться знайти свій індивідуальний.

7. Можна їсти прямо перед сном: якщо вам це в кайф.

Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки
Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Адекватна кількість жиру в раціоні ОБОВ'ЯЗКОВА: особливо для жінок.

Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки
Ілюстративне фото (pexels.com)

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