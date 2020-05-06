Язика проковтнеш: фірмовий рецепт борщу від Олега Кензова

Хто сказав, що лише до серця чоловіка шлях лежить через шлунок? Будь-яку українку можна легко підкорити за допомогою борщу. Особливо якщо його готує такий красень як ведучий Нового каналуОлег Кензов.

Вам знадобляться: свинячі ребра, цибуля, морква, картопля, капуста, лимон, часник, кріп, томатна паста, томатний сік, сало, цукор, сіль, перець, лавровий лист, сметана.

Варимо м'ясо

Викладіть ребра в каструлю, залийте водою і поставте на сильний вогонь. Кришкою не накривайте. Головне – не проґавити момент, коли бульйон закипить. Тоді зменшіть вогонь до мінімуму. Піну, яка утворюється на поверхні, зберіть шумівкою. Коли вона перестане з'являтися, додайте у воду сіль, лавровий лист і дрібно нарізану цибулю. Варимо бульйон годину-півтори, до готовності м'яса. Коли ребра зварилися, витягніть їх, відокремте м'ясо від кістки і поверніть його назад в каструлю. А також відлийте в чашку трохи бульйону і відставте її. Додайте в каструлю нарізану картоплю. Поки вона вариться, беріться до засмажки.

Фірмова заправка

Моркву натріть на тертці, цибулю дрібно поріжте і відправляйте все на сковороду на середній вогонь. Коли цибуля трохи підсмажиться, візьміть чашку з бульйоном і розмішайте в ній дві столові ложки томатної пасти, вилийте суміш на сковороду. Додайте туди половину чайної ложки цукру і протушкуйте все на повільному вогні приблизно 10 хвилин.

Фінальна частина

У цей час у каструлю з бульйоном і картоплею додайте дрібно нарізану капусту, півлітра томатного соку і вичавіть приблизно половину чайної ложки лимонного соку. В окремій мисочці перебийте блендером приблизно 20 г сала і два зубчики часнику. Додайте суміш у каструлю, а також влийте туди засмажку. Варіть борщ до повної готовності всіх інгредієнтів. Подавайте його з кропом та сметаною.

Смачного!