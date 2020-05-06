Пальчики оближешь: фирменный рецепт борща от Олега Кензова

Кто сказал, что только к сердцу мужчины путь лежит через желудок? Любую украинку можно легко покорить с помощью борща. Особенно если его готовит такой красавчик как ведущий Нового канала Олег Кензов.

Вам понадобятся: свиные ребра, лук, морковь, картошка, капуста, лимон, чеснок, укроп, томатная паста, томатный сок, сало, сахар, соль, перец, лавровый лист, сметана.

Варим мясо

Выложите ребра в кастрюлю, залейте водой и поставьте на сильный огонь. Крышкой не накрывайте. Главное – не прозевать момент, когда бульон закипит. Тогда уменьшите огонь до минимума. Пену, которая образуется на поверхности, соберите шумовкой. Когда она перестанет появляться, добавьте в воду соль, лавровый лист и мелко нарезанный лук. Варим бульон час-полтора, до готовности мяса. Когда ребра сварились, вытащите их, отделите мясо от кости и верните его обратно в кастрюлю. А также отлейте в чашку немного бульона и отставьте ее. Добавьте в кастрюлю нарезанную картошку. Пока она варится, приступайте к зажарке.

Фирменная заправка

Морковку натрите на терке, лук мелко порежьте и отправляйте все на сковороду на средний огонь. Когда лук немного поджарится, возьмите чашку с бульоном и размешайте в ней две столовые ложки томатной пасты, вылейте смесь на сковороду. Добавьте туда половину чайной ложки сахара и протушите все на медленном огне примерно 10 минут.

Финальная часть

В это время в кастрюлю с бульоном и картошкой добавьте мелко нарезанную капусту, пол-литра томатного сока и выдавите примерно половину чайной ложки лимонного сока. В отдельной мисочке перебейте блендером примерно 20 г сала и два зубчика чеснока. Добавьте смесь в кастрюлю, а также влейте туда зажарку. Варите борщ до полной готовности всех ингредиентов. Подавайте его с укропом и сметаной.

Приятного аппетита!