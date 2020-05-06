З лимоном і сиром: топ-3 небанальних супів від соліста групи "Тік" Віктора Бронюка

Віктор Бронюк (фото: ICTV)

Співак і ведучий кулінарного шоу поділився рецептами смачних супів

Для багатьох українців суп є основою денного раціону. І поки дієтологи сперечаються про корисність цієї страви, господині розмірковують, який суп зварити сьогодні на обід. Віктор Бронюк, соліст групи «Тік» і ведучий кулінарного шоу «Перше, друге і компот» на ICTV поділився своїми незвичайними рецептами супів, які можна швидко і, головне, недорого приготувати вдома.

«Я часто готую для рідних і намагаюся кожен раз придумати для них щось нове. Так за роки кулінарних експериментів зібралося чимало рецептів супів. Раджу всім приготувати суп з нутом і лимоном, який принесе не тільки користь, але і нові гастрономічні враження. Нут, або, як його ще називають, турецький горох – не самий звичний продукт української кухні, але в останні роки набирає популярності», - говорить Віктор.

Суп з нутом і лимоном

«Це корисний і дуже простий суп. Його можна варити на курячому бульйоні, але вегетаріанці можуть легко замінити його на овочевий або на воду. Для ситності можна додати картоплю, хоча і без нього суп прекрасний. І про заміну нуту: квасоля теж підійде - і біла, і червона», - ділиться артист.

Інгредієнти на 6 порцій: середнього розміру цибулина, морква, кабачок, великий солодкий перець, 2 середніх помідора, 2 середніх баклажана, 1,2 л курячого або овочевого бульйону, 2 зубчики часнику, невеликий пучок базиліка, половина лимона, 300 г відвареного або консервованого нуту, сіль.

Приготування:

Наріжте дрібно часник і базилік, а цедру лимона натріть на тертці і видавіть сік. Наріжте кубиками цибулю, моркву, кабачок, баклажани, перець і помідори. В каструлі на середньому вогні розігрійте 2 столові ложки масла. Додайте цибулю і моркву і, помішуючи, смажте 5 хв. Додайте інші овочі і смажте, помішуючи, ще 5 хв. Влийте бульйон, доведіть до кипіння, посоліть до смаку і варіть до м'якості солодкого перцю і моркви. Додати нут і часник. Нагрійте протягом 1 хв, потім додайте базилік і цедру лимона, а також сіль за смаком. Зніміть з вогню і дайте постояти хвилин 10.

Гречаний суп з сиром

Склад: цибуля, морква, 3 картоплі, 200 г гречки, 150 г сиру кашкавал, сіль, перець.

Приготування:

Доведіть до кипіння воду в каструлі. Наріжте картоплю і цибулю кубиками, моркву соломкою і додайте їх в окріп. Промийте гречку водою і додайте її в суп, посоліть за смаком і варити на маленькому вогні 30 хвилин. Наріжте сир кубиками і додайте порційно в тарілку до готового супу.

Розсольник з маринованими грибами

Склад: цибуля, морква, 4 картоплі, 3 солоних огірка, 1 банка консервованої квасолі, 400 г маринованих грибів, сіль, перець, зелень.

Приготування:

Наріжте картоплю кубиками і киньте його варитися у 3 літрову каструлю. Наріжте цибулю і обсмажте її в заздалегідь розігрітій сковорідці. Натріть моркву на крупну тертку і додайте смажитися до цибулі. Гриби промийте, наріжте невеликими шматочками і додайте тушкуватися до інших овочів. Натріть солоні огірки на тертці. Перекладіть тушковані овочі в суп, додайте огірки і варіть ще 5-7 хвилин. Додати консервовану квасолю. Подрібніть зелень і додати в готовий суп.

Дивіться кулінарне шоу «Перше, друге і компот» на ICTV щосуботи о 7:50 та дізнавайтесь ще більше нових рецептів!