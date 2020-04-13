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5 ознак, що стосунки можуть не пережити карантин

Lite » Стиль життя 13.04.2020 - 17:24
5 ознак, що стосунки можуть не пережити карантин
Олег Кензов (фото: Новий канал)

Ведучий Олег Кензов поділився важливими зауваженнями

Коронавірус для багатьох став справжнім випробуванням. Не лише тому, що несе загрозу здоров'ю, а й тому, що руйнує стосунки. Як зрозуміти, що карантин може стати крахом для вашої пари?

Ведучий «Кохання на виживання» на Новому каналі Олег Кензов сам пережив два важких розставання. Навіть освіта психолога не вберегла його від серцевих ран. Він знає не з чуток, на які «дзвіночки» у стосунках слід звернути увагу.

Ви не виносите товариства одне одного

Раніше ви могли «втекти» зі стосунків на роботу або навчання, тепер вам доводиться безвилазно знаходитися під одним дахом. Партнер вас дратує або ви навіть відчуваєте відразу до нього. Це привід замислитися.

Ви не відчуваєте підтримки

Карантин – складний період для багатьох людей. Невизначеність із майбутнім здатна підкосити навіть «міцних горішків». Якщо у важкі часи друга половинка завдає вам більшого стресу, ніж самі обставини – швидше за все, у таких стосунків немає майбутнього. У парі важлива підтримка одне одного і взаємодопомога.

Ви скандалите

З'ясовувати стосунки в парі – це нормально. Ненормально, коли більшість розмов закінчуються скандалом. Варто відкрити рот одному, як другий «стає в позу» і починаються словесні баталії. Гірше, коли при цьому ви принижуєте одне одного. У вас такий випадок? Тоді карантин може закінчитися розривом стосунків.

Ви відчуваєте байдужість

Вам абсолютно байдуже, чи захворієте ви чи ваш партнер, чим він зайнятий, і наскільки йому складно зараз. Головне, щоб це все швидше закінчилося.

Ви не будуєте спільних планів

Ви не мрієте, як після карантину разом поїдете у відпустку до Італії або за місто на прогулянку улюбленим лісом. А якщо ви про це й думаєте, то бачите майбутнє без другої половинки і плануєте його лише для себе.

У вас немає фізичного контакту

Ви перестали обніматися і цілуватися. Зовсім не торкаєтеся одне до одного. Про секс взагалі не йдеться. Та що там казати, ви навіть в очі одне одному дивитися не можете. Це свідчить про те, що між вами утворилася прірва.

Звісно, «рубати з плеча» і збирати валізи відразу після карантину, можливо, і не варто. Але замислитися про те, що ваші стосунки виглядають нездоровими – потрібно. Кохання – не рабство, де має бути погано, а оазис, куди щоразу хочеться повертатися.

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