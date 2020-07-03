Насолода без наслідків? Дієтолог розкрила всю правду про дієтичні десерти

Коли тяга до солодкого стає практично нездоланною, посуваючи на задній план думки про дієту, а розум намагається взяти гору над бажанням, погляд сам потрапить у бік дієтичних пп-деесертов. Але чи так вони нешкідливі, як прийнято вважати, чи це всього лише міф? На це питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Дієтичних десертів не існує! В іншому, як і дієтичних продуктів не існує, все це грамотний маркетинг. Але як же так? Для початку поміркуємо з вами, як відбувається процес зниження ваги. З точки зору фізики, ми витрачаємо більше енергії, ніж споживаємо. Тому у нас є певна кількість калорій, яке ми можемо споживати і будемо знижувати вагу.

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Чи означає це, що можна в цю калорійність вписати що завгодно і худнути? Так! Якщо ви будете є один шоколад або одні макарони, ви теж схуднете. Ця думка важлива, щоб зрозуміти, Немає шкідливих продуктів або продуктів, від яких набирають вагу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так чому ж не є один шоколад з морозивом? Тому що схуднути легко, але зробити це потрібно з турботою про здоров'я. А нашому організму потрібні білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, клітковина і тд. Тому ми будуємо раціон за певними правилами, які задовольняють потреби нашого організму.

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Що стосується доданого цукру, він може бути до 5-10% від нашого раціону. Можна чи не є цукор взагалі? Це чудово, можна! Але якщо ви вживаєте допустиму норму це теж чудово і теж можна. Рішення за вами!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виходячи з модної нині демонізації цукру, виробники створюють "дієтичні десерти". Що в результаті?

замінюють цукор на сиропи топінамбура та інше, в результаті це той же цукор;

роблять десерт на цукрозамінники, почуття безпеки дає нам можливість з'їсти більше. Адже Снікерс 250 ккал - це жах, а протеїновий батончик 270 ккал - це корисно;

роблять десерт без цукру або з малою часткою цукру (в ідеалі). Ми розуміємо, що це десерт, усвідомлюємо, їмо помірно і отримуємо задоволення від смачної їжі, а не створеної з висівок і сахзама.

До речі, дієтолог Лора Філіппова розповіла, як вибрати максимально корисний хліб для тих, хто худне.