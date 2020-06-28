Усьому голова: дієтолог розкрила секрети вибору хліба для здоров'я і стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дыєтолог пояснила, на що впершу чергу звернути увагу при купівлі хлібу

Вибір хліба для здоров'я і стрункості – одне з ключових завдань тих, хто худне. Адже повністю відмовитися від хлібо-булочних виробів здатні далеко не всі, та це і не потрібно – головне пам'ятати про кількість та якість продукту! Дієтолог Лора Філіппова навчила в Instargam вибирати ідеальний хліб для тих, хто худне.

Найголовніше при виборі хліба - читати склад. У складі дивимося на борошно, з якого приготований хліб. Корисне борошно те, яке містить клітковину (не повністю очищене від неї). Це цільнозернова, пшенична першого і другого сорту, борошно з пророщених зерен пшениці. Пшеничне борошно вищого сорту не містить клітковини зовсім, це простий вуглевод, який дуже швидко засвоюється. Хліб з гречаного і житнього борошна також більш корисний, ніж з борошна в/с.

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Друге - щільність і текстура. Якісний хліб повинен бути досить щільним. Невагомі хлібобулочні вироби, типу повітряних багетів або чіабатти - не самі корисні варіанти хліба на кожен день.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Склад якісного хліба повинен бути зрозумілим і простим! Якщо він занадто довгий і половину слів ви не розумієте, цей хліб вам не потрібен.

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Додатково звертайте увагу на вміст цукру та солі. Чим вони далі в переліку інгредієнтів або взагалі відсутні, тим краще.

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Окрема тема - дріжджі. І дріжджі, закваска потрібні для підняття тіста. Але при випіканні дріжджі руйнуються! Тому більше звертайте увагу на борошно, з якого випечено хліб!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Веганські хліб: у ньому багато насіння, пророщені зерна, він щільний і важкий. Нутритивно дуже наповнений корисними макро і мікро елементами. Але! Він высококалорійний через насіння (все насіння - жири). Не зловживайте кількістю!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розписала раціон при популярній кето-дієті і розповіла про модну систему харчування.

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Автор: Lite