Наслаждение без последствий? Диетолог раскрыла всю правду о диетических десертах

Когда тяга к сладкому становиться практически непреодолимой, отодвигая на задний план мысли о диете, а разум пытается взять верх над желанием, взгляд сам попадет в строну диетических пп-деесертов. Но так ли они безвредны, как принято считать или это всего лишь миф? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова.

Диетических десертов не существует! В прочем, как и диетических продуктов не существует, все это грамотный̆ маркетинг. Но как же так? Для начала подумаем с вами, как происходит процесс снижения веса. С точки зрения физики, мы тратим больше энергии, чем потребляем. Поэтому у нас есть определенное количество калорий, которое мы можем потреблять и будем снижать вес.

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Значит ли это, что можно в эту калорийность вписать что угодно и худеть? Да! Если вы будете есть один шоколад или одни макароны, вы тоже похудеете. Эта мысль важна, чтобы понять, Нет вредных продуктов или продуктов, от которых набирают вес.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так почему же не есть один шоколад с мороженым? Потому что похудеть легко, но сделать это нужно с заботой о здоровье. А нашему организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, клетчатка и тд. Поэтому мы строим рацион по определенным правилам, которые удовлетворяют потребности нашего организма.

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Что касается добавленного сахара, он может быть до 5-10% от нашего рациона. Можно ли не есть сахар вообще? Это прекрасно, можно! Но если вы употребляете допустимую норму это тоже прекрасно и тоже можно. Решение за вами!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исходя из модной сейчас демонизации сахара, производители создают "диетические десерты". Что в результате?

заменяют сахар на сиропы топинамбура и прочее, в результате это тот же сахар;

делают десерт на сахарозаменителях, чувство безопасности дает нам возможность съесть больше. Ведь Сникерс 250 ккал - это ужас, а протеиновый батончик 270 ккал - это полезно;

делают десерт без сахара или с малой долей сахара (в идеале). Мы понимаем, что это десерт, осознаем, едим умеренно и получаем удовольствие от вкусной еды, а не созданной из отрубей и сахзама.

Кстати, диетолог Лора Филиппова рассказала, как выбрать максимально полезный хлеб для худеющих.