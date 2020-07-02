Як грамотно худнути: докладна інструкція для початківців

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розписала головні кроки для бажаючих знизити вагу

Хочете схуднути, але не впевнені, з чого починати і як правильно діяти? АнтиПП нутриціолог і тренер Катя на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood опублікувала докладну інструкцію для початківців, в якій розписала основні кроки.

Як грамотно худнути:

1. Створити дефіцит калорій

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Тобто споживати МЕНШЕ калорій (=їжі або енергії), ніж витрачати. Або, простіше кажучи — МЕНШЕ ЇСТИ.

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Але тут ВАЖЛИВО ТРОХИ НЕДОЇДАТИ, а НЕ ГОЛОДУВАТИ.

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І багато роблять саме цю величезну помилку, заганяючи себе в сильний дефіцит (=голод), сідаючи на дієту.

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В цьому випадку так, ти схуднеш однозначно, АЛЕ:

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неякісно — втратиш м'язи і воду, і лише трохи жиру. А потрібно навпаки

ненадовго — після виходу з таких голодувань, а це триває недовго, все повернеться назад як мінімум, а в більшості випадків — прилетить ще більше, ніж було до схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Все криється в енергобалансі — різниці між приходом їжі (калорій) і її витратою.

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Якщо:

Споживати МЕНШЕ їжі (калорій), ніж витрачати - ти худнеш

Споживати БІЛЬШЕ їжі (калорій), ніж витрачати - ти товстієш (набираєш зайвий жир і кг)

Споживати СТІЛЬКИ Ж, скільки і витрачати - вага і параметри стоять на місці, це підтримує рівень, тобто не буде ні схуднення, ні набору ваги

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2. Визначити свої норми БЖУ

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НАЙВАЖЛИВІШЕ - їж підвищену кількість білка. Це важливо, щоб тіло не було в'ялим, щоб замість м'язів йшов жир.

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Якщо немає фізичної активності і в день менше 10 тисяч кроків в — норми білка приблизно 1 — 1,5 г на 1 кг НОРМАЛЬНОЇ ваги (тобто без ожиріння).

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Для активних людей норми білка вище — приблизно 1.5-2 г на кг нормальної ваги.

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Це орієнтир, у кожного своя норма.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Щоб не було проблем з циклом, шкірою, нігтями і волоссям – їж необхідну кількість жирів. Не нижче 30 г в день!

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Щоб не тупити, щоб не було млявості і організм був бадьорий – їж вуглеводи! І неважливо, в який час доби.

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Min норма - 110 г на добу

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Як порахувати КБЖУ?

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Є купа формул, насправді неважливо, яку брати. Це теж орієнтир, від якого слід відштовхуватися і робити висновки, чи підходить тобі така норма чи ні

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4. Не вірити терезам

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила тонкощі харчування на кето-дієті.

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Автор: Lite