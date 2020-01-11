Як почати худнути: дієтолог поділилася ефективним покроковим планом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала поради тим, хто хоче самостійно почати процес схуднення

Свята пройшли, і пора вже перестати відкладати роботу над собою і своїм тілом, а почати здійснювати задумане і розробити план дій. Так як же перебороти себе і взяти в руки? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше поділилася правилами вживання алкоголю на свята, на сторінці в Instagram розповіла, як почати худнути і не відкладати роботу над фігурою мрії на потім.

Для початку зрозумійте, що зниження ваги це не тортури, не складно, не заважає вашому життю і не позбавляє вас смачної їжі.

Ставте собі реальні цілі. Ми не можемо вплинути на те, щоб скинути 10 кг в місяць, а не 2-3, іноді навіть якщо будемо голодувати. Нехай будуть цілі, виконання яких залежить від нас: є 5 овочів і фруктів на добу, пити достатньо рідини, засипати без гаджетів і тд.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Заведіть щоденник харчування. Краще письмовий. Тому що все, що на папері - вже має якусь силу. Записуйте туди все, що потрапляє до вас в рот. Ви здивуєтеся, але багато продуктів ви навряд чи враховували.

Накидайте приблизний план харчування на тиждень: не меню! А приблизний план: сніданок, перекус, вечеря, з чого буде складатися, що плануєте обмежити, які порції і в якій кількості. Не забудьте про улюблені продукти і страви. У супермаркеті придбайте те, з чого будете готувати. Подбайте про готові перекуси, які будете брати з собою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вирішите, який оберете вид фізичної активності. Купіть абонемент, домовтеся з подругою, скачайте відео з вправами або додаток на телефон, почніть більше ходити пішки - ставте реальні цілі!

Знайдіть мотивацію: якусь подію, красива сукня, фотосесія в білизні! Поговоріть з сім'єю, поясніть, як вам це важливо, попросіть підтримки! Розкажіть всім, що худнете - буде більше стимул не зірватися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не ставте собі строгих обмежень. Ви повинні знати, що схуднення - не каторга, а приємний, легкий, мотиваційний процес! Не починайте з дієт і використання Бадів, покладайтеся на здорове харчування!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала продукти, які слід виключити з ранкового раціону.