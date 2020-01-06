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Дієтолог поділилася секретами вживання алкоголю на свята

Lite » Їжа 06.01.2020 - 08:35
Дієтолог поділилася секретами вживання алкоголю на свята
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила основні правила вживання спиртних напоїв під час застіль

Новорічні свята – це час галасливих застіль з великою кількістю калорійної їжі і різних алкогольних напоїв. Якщо дотримується простих, але ефективних правил організації харчування, то можна звести до мінімуму шкоди для фігури, але як бути зі спиртним? Про це розповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Свята в самому розпалі, а значить, тема алкоголю як ніколи актуальна. Якщо ви не вживаєте алкоголь - починати його вживати не рекомендується.

останнє велике дослідження 2018 року (28 млн. чоловік з 195 країн) показало, що НЕМАЄ безпечної дози алкоголю. Вживання алкоголю підвищує ризик виникнення 23 захворювань.

Американські рекомендації по харчуванню 2015-2020 року обмежують (не рекомендують, а обмежують) споживання алкоголю в кількості 1 напою для жінок і 2 напою для чоловіків на добу.

Дієтолог поділилася секретами вживання алкоголю на свята

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як повернутися в режим після новорічних свят: план дій

Один напій містить 14 г чистого спирту, що дорівнює:

  • 150 мл сухого вина(1 келих)
  • 350 мл пива
  • 50 мл міцних напоїв 40% (1 чарка)

Підсумувати всі за 1 раз в тиждень - не можна. При цьому мінімум 2 дні в тиждень повинні бути вільні від алкоголю. Простіше кажучи, 5 днів в тиждень з 7 можна пити по келиху вина і навіть по чарці горілки та по міжнародним рекомендаціям (включаючи рекомендації Асоціації Кардіологів).

Дієтолог поділилася секретами вживання алкоголю на свята

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо! Це не план дії пити кожен день, а рекомендації по обмеженню. Звичайно, зниження алкоголю до мінімуму або його повне виключення навіть вітається.

Звичайно, є протипоказання до прийому алкоголю (дітям, вагітним, особам, чия робота пов'язана з водінням транспорту або потребує координації, пильності, особам, які приймають ліки або мають алкоголізм).

Що важливо? Алкоголь містить велику кількість калорій, тому вони обов'язково повинні враховуватися.

Дієтолог поділилася секретами вживання алкоголю на свята

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У середньому, келих сухого вина містить 120 ккал, келих пива 150 ккал, чарка міцного напою 98 ккал.

Вибирайте "чистий" алкоголь, коктейлі і запивання соком/газованою водою у багато разів збільшує калорійність продукту.

Пам'ятайте, що алкоголь підвищує апетит і приготуйте собі легкі закуски: нарізані овочі з соусом з йогурту, білий сир, фрукти, цільнозернові крекери.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко розповіла, як уникнути переїдання в холодну пору року.

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