Скільки разів на день харчуватися: вичерпну відповідь дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експертами пояснила, яку красотность притания варто вибрати

Що потрібно їсти в якій кількості і скільки разів на день, щоб бути здоровим і обзавестися стрункою фігурою? Це питання цікавить не тільки тих, хто стежить за своїми формами, але і всіх, хто хоче мати міцний імунітет і здорову травну систему. І якщо про те, що попускати сніданок не можна і правильний перший прийомо їжі задає тон всьому дня, знають все, визначиться з кратністю харчування не так просто. Дієтолог Віра Хоружна в Instagram допомогла розібратися з кількістю прийомів їжі в день, і розповіла, що краще вживати на кожен з них.

Почнемо з того, коли треба встати, тому що немає сенсу говорити про режим харчування, якщо ви прокидаєтеся в 10 і ще годину валяєтеся в ліжку. Свій здоровий старт ви вже проспали.

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Щоб рано встати, треба рано лягти, — як у прислів'ї "хто рано лягає і рано встає — здоров'я, багатство і розум наживе". Вставши вранці, випийте теплої води. Привітайте планету ранковою зарядкою. Прийміть контрастний душ. І з апетитом та задоволенням з'їжте свій сніданок.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ваш сніданок повинен бути білковим або вуглеводним, а може змішаним. У всякому разі, сніданок повинен бути різним. Це про любителів вранці з дня у день, з року в рік їсти лише одну вівсянку або бутерброди, або ще гірше — одну каву (каву натщесерце не п'ємо). Обов'язкове правило: сніданок повинен бути і він повинен бути різноманітним!



Яку ж кратність харчування вибрати і через який проміжок часу повинен бути наступний прийом їжі — через 2-3 години або 5-6 годин? Відповідь —кожному своє.

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3-кратний раціон для тих, у кого інсулінорезистентність. Для того, щоб інсулін після прийому їжі встиг повернутися до норми, йому потрібно 5-6 годин. Інсулінорезистентність — основна причина набору, і, що сумно, це передіабетичний стан.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Еволюційно ми формувалися в умовах постійного дефіциту їжі, виходить, наш організм розрахований на 2-3 кратний режим. Лише останні роки ми стали мати необмежений доступ до їжі, за що людство розплачується.

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5-кратний раціон підходить людям із захворюваннями травної системи, коли потрібні три основних прийому їжі і 2 легких перекуси (не бутерброд з ковбасою і сиром, а фрукт, мигдаль або склянку білого йогурту – щось не дуже щільне, але біологічно цінне і богате корисними речовинами).

Фото: instagram.com/samoylenko_diet

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