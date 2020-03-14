Макарони при схудненні: дієтолог поділилася важливими хитрощами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на що варто звернути увагу при виборі макаронів

Спагетті – не тільки улюблена страва італійців, але і прекрасна друга страва на швидку руку, яка може відмінно наситити. Але чи можна їсти макарони при схудненні і яким віддати перевагу? На ці питання відповіла дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала корисні солодощі. В Instagram вона поділилася секретами вживання смачної і корисної пасти.

Товстіють не від макаронів, а від їх кількості! В ідеалі макарони повинні складатися з 2 інгредієнтів: борошно цільнозернове і вода, але, на жаль, це не завжди так.

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Умовно макарони можна розділити на 3 категорії:

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1 категорія (ПІД ЗАБОРОНОЮ) - макарони з борошна вищого і першого сорту. Їх ми не беремо, точно так само, як хліб і хлібці. Навіть якщо ви бачите на упаковці напис "з твердих сортів" все одно такі макарони залишаються під забороною.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2 категорія (ДОЗВОЛЕНО) - макарони з борошна другого сорту. Такі макарони навіть корисні для нашого організму, оскільки містять багато зернових оболонок і вітаміни групи В. Такі макарони можна брати.

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3 категорія (ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ) - макарони з цільнозерновий борошна, круп (гречана, жито та ін). Такі макарони так само багаті зерновий оболонкою і корисними мікроелементами. Найкращий варіант, можна сміливо брати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На жаль, багато виробники обманюють покупців і видають макарони з в/с за цільнозернові, тому треба знати, як виглядають правильні макарони:

коричневий відтінок

видні дрібні вкропления зерна

може мати неоднорідну структуру

Як правильно приготувати? Калорійність правильних макаронів не дуже велика і їх цілком можна вписати на обід в свій раціон. Максимальний розмір порції - 100 г. В ідеалі макарони добре поєднуються з рибою, морепродуктами, грибами і овочами. Не додавайте до макаронів м'ясо і птицю - вони уповільнють засвоєння один одного.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіону Комиссаровала розповіла про корисні пробіотиках і пребіотики.