Що краще з'їсти на вечерю: важливі правила від дієтолога

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт зазначила, що голодувати ні в якому разі не варто

Про те, як і чим найкраще вечеряти, щоб не погладшати, існує чимало спірних тверджень. Як же все відбувається насправді? Дієтолог-блогер Наталія Зубарєва, яка раніше розповіла, що не можна їсти на сніданок, на своїй сторінці в Instagram перерахувала важливі правила щодо вечірнього прийому їжі.

Наприклад, заборона на вечері після 18:00 - це міф. Так, якщо відхід до сну в 21:00. Рання вечеря одночасно з пізнім відходом до сну і заборони на більш пізній прийом їжі часто призводять до переїдання на наступний день. Вечеря має бути за 2-3 години до сну, але не пізніше 21:00.

Протипоказано голодувати тим, у кого є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, тим більше в стадії загострення. Обмеження останнього прийому їжі в 18:00 для тих, хто лягає спати в 22:00 і пізніше - це уповільнення обміну речовин і, як наслідок, набір маси тіла за рахунок жирової тканини, втрата м'язової маси.

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Якщо вечеряти ви зовсім не хочете - це лише звичка, а шкідливі звички треба коригувати.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

Що їсти на вечерю?

Розберемо кілька ситуацій:

Мета скинути вагу

Склад вечері: білок і клітковина. Робимо вибір на користь «легкого» білка - риба або морепродукти. М'ясо краще залишити на обід. Не пропускаємо вечерю навіть при пізньому тренуванні.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

Мета підтримання ваги: білок+клітковина+складні вуглеводи або ж білок+клітковина.

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Мета набір ваги: білок+клітковина+складні вуглеводи.

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Окрема увага любителям кефірчику і сиру перед сном. Все нижче сказане стосується тих, хто бажає схуднути.

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Вживати кисломолочну продукцію перед сном не рекомендую, особливо в поєднанні з ягодами/фруктами. А все через високий інсуліновий індекс (ІІ) кисломолочної продукції. Наприклад, ІІ сиру складає 120, хоча глікемічний індекс (ГІ) невисокий - всього 30.

При вживанні сиру сильного стрибка глюкози в крові не відбувається, а от інсуліну у відповідь підшлункова залоза виділяє багато. У поєднанні з фруктами/ягодами ситуація ускладнюється. Підвищене вироблення інсуліну сприяє запасанню жиру і одночасно не дає організму спалювати наявні жири через блокування ферменту ліпази, який є головним жирорасщепляющим ферментом.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Також високий рівень інсуліну блокує рівень соматотропіну - гормону росту і стрункості. Його пік у нормі припадає на пізній час, а сир, а точніше інсуліновий відгук на його вживання, блокує його вироблення. Ефект соматропина - посилення згорання жиру.

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