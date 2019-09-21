Як легко і просто перейти на правильне харчування: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася покроковою інструкцією

Правильне харчування у свідомості багатьох нерозривно пов'язано з обмеження, які можуть викликати істотний дискомфорт як психологічний, так і фізичний. У той же час здоровй раціон – це шлях до стрункості і здоров'я. Як максимально легко, безболезенно, а головне-без харчових зривів перейти на правильне харчування розповіла в Instagram дієтолог Олена Кален, яка розповіла, як стати володаркою плоского животика. Вона поділилася детальною інструкцією для тих, хто хоче раз і назавжди виробити здорові харчові звички.

Сьогодні правильне харчування у свідомості більшості — це раціон, в якому виключаються продукти фаст-фуду, консервована їжа, рафінований цукор і жир. Смаження рекомендується міняти на запікання і тушкування, знижуючи таким чином калорійність, а солодкий смак все частіше надається за рахунок використання цукрозамінників.

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І в цьому, безумовно, є раціональне зерно. Їжа служить основним джерелом для розвитку тканин і клітин та від якості поступаемого "палива" буде залежати, скільки у нас енергії, як виглядають шкіра, волосся, нігті. Здорове харчування допомагає справлятися зі стресом і ефективно виконувати поставлені перед людиною завдання.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як перейти на збалансоване харчування, яке забезпечить високий рівень енергії, працездатність, гарний настрій і прекрасний зовнішній вигляд?

Найбільш ефективний і перевірений спосіб — інтуїтивне харчування. Суть цього методу в тому, що людина навчається розпізнавати і розуміти сигнали організму про те, яка їжа йому підходить, а яка ні, і слід цим сигналам. Організм завжди обирає найкращий для себе, тому поступово і природним чином формується здоровий раціон.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для того щоб почати харчуватися інтуїтивно, в першу чергу важливо дозволити собі є всі продукти. Якщо хочеться шоколад або кока-колу і людина відчуває голод, то можна, але рівно стільки, скільки необхідно для вгамування голоду.

Коли це вже виходить, можна переходити до наступного етапу — прислухатися до того, на який продукт тягне, чого саме хочеться з'їсти тілу в той чи інший момент. Смак, запах, консистенція якої їжі здаються більш привабливою? І на цьому етапі багатьох чекають несподівані відкриття — тіло починає вибирати не торти і морозиво, а більш корисні та смачні продукти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тут важливий момент — щоб харчування було збалансованим і восполняло нестача вітамінів, мінералів, поживних речовин, харчових волокон і т. д., важливо, щоб раціон був різноманітним і містив від 30 різних продуктів на тиждень.

Пам'ятайте, що тільки навчившись слухати своє тіло, можна без насильства над організмом скласти смачний і збалансований раціон, який буде давати все необхідне вашому тілу.

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