Тільки без крайнощів: дієтолог назвала причини невдалого експрес-схуднення

Світлана Фус вважає, що весною організм не варто піддавати додатковому стресу

После зимы ослабленный организм не в состоянии выдержать диеты, направленные на быстрое похудение, а экспресс-методы избавления от лишних кило могут лишь пошатнуть здоровье и не принести ожидаемых результатов. Об этом на своей странице в Instagram заявила диетолог Светлана Фус.

Причиной неудач в непростом вопросе борьбы за стройные формы эксперт назвала стремление бросаться из крайности в крайность, изнуряя себя голодом и глотая таблетки для похудения.

«Весна - хочется перемен. Хочется обновлений в лучшую сторону - если не в жизни, то хотя бы во внешнем виде. А результата желательно быстрого ... И понеслось - экспресс-диеты, таблетки для похудения, голодание, спорт в упадок. Я рекомендую не бросаться в крайности. Именно они - причина неудач», - заявила специалист.

По словам диетолога, набор веса зимой носит стрессовый характер. Ситуацию усугубляет нехватка витаминов и недостаточная физическая активность.

"Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым. Продукты, которые вы ели, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании - диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых", - пояснила она.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кроме того, Фус поделилась советами, как без вреда для организма перейти на правильное питание, которые поможет нормализовать вес и добиться желаемого результата похудения.

"Первый шаг к своей мечте - пересмотрите свое питание. Уберите все вредное из рациона, а полезные продукты разделяем на 3 - 4 приема;

"Погружайтесь" в спорт: шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 3-4-й этаж;

Вносим обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу - вот главное правило. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас. И у вас все получится!

Ставьте реальные цели, например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 кг и сохранять достигнутую вес. Тогда новые привычки незаметно станут вашими уже навсегда;

Сделайте это вашим образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезона", - отметила эксперт.

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