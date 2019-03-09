Покращує стан волосся і шкіри: дієтолог озвучила бюджетний продукт для краси і здоров'я

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт перерахувала переваги всім добре знайомої страви

Професійний дієтолог Світлана Фус стверджує, що звичайна квашена капуста – це справжнє джерело цінних речовин для квітучого зовнішнього вигляду. Раніше вона розповіла про користь цієї страви для схуднення і вирішила продовжити тему, описавши в Instagram, як цей овоч впливає на стан шкіри, волосся і внутрішніх органів.

Фахівець зазначила, що молочна кислота, що входить до складу продукти, не тільки нормалізує роботу ШКТ, але і сприяє підвищенню імунітету.

"Молочна кислота і клітковина квашеної капусти покращують мікрофлору і допомагають відновити здоровий баланс корисних бактерій в кишечнику, таким чином нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Це важливо для підтримки нормальної роботи імунної системи", - зазначила Фус.

Крім того, білокачанна капуста багата цінними мінералами: кальцієм, магнієм, залізом, калієм.

"Варто згадати про відносно високий вмісті сірки - елемента, який позитивно впливає на зовнішній вигляд волосся, шкіри та нігтів. Дослідження показали, що ізотіоціанати, утворені в процесі ферментації капусти, допомагають знизити ризик розвитку новоутворень", - пояснила дієтолог.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт підкреслила, що високий вміст в капусті фітостеролів сприяє зменшенню концентрації холестерину і поліпшенню його виведення з організму.

"Квашені продукти не потрібно плутати з маринованими, які готують з додаванням оцту і пастеризують. При такому приготуванні вони втрачають свою користь. Якщо солона капуста готова вже через 3 дні, то для приготування квашеної знадобиться не менше тижня. І через тиждень це вже зовсім інший корисний ферментований продукт, здорова їжа! До того ж, низькокалорійна", - прокоментувала Світлана.

За словами фахівця, потрібно пам'ятати, що цей продукт можна вживати далеко не всім. Так, обережними слід бути людям з підвищеною кислотністю, які страждають панкреатитом, загострення гастриту або виразки шлунка.

"Вміст клітковини і сірки в квашеній капусті призводить до підвищеного газоутворення, також може погіршити стан людей з хронічними колітами. Через солоність вона шкідлива при нирковій недостатності і підвищеному артеріальному тиску", - застерегла вона.

Фус заявила, що квашені страви містять багато солі, тому вживати їх у великій кількості не варто. Вони мають складати близько третини від денної кількості овочів, що приблизно дорівнює половині склянки (60-120 гр) квашених овочів 1 разу в день. Краще вживати страву в першій половині дня і на обід.

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