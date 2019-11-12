Як не поправитися у відпустці: дієтолог назвала основні помилки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Знаючи, де таїться небезпека, ви зможете уникнути її

Знаєте, що найстрашніше для жінок, що худнуть? Це відпустка. Не багато хто з нас здатні пережити її, не набравши 2-3 зайвих кг. Тому що у відпустці ми хочемо максимально розслабитися, і вибираємо найпростіший і швидкий спосіб розслаблення – їжу та алкогольні напої. Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, дала поради, як не поправитися у цей період, на своїй сторінці в Instagram.

⠀

Експерт розібрала основні помилки, які часто допускають відпочивальниці і яких слід уникати.

1. Уникайте думки: зараз розслаблюся, а схудну після відпустки.

Коли втягуєшся в "розслаблення", потім психологічно складно взяти себе в руки і дійсно почати худнути. Ви і не помітите, як "схудну потім" (після відпустки, з понеділка, після свята, з нового року) стане для вас цілком звичним станом. Так і до +20кг дійти можна.

⠀

Це наша найбільша помилка – зводити їжу в культ. Ми робимо їжу головною метою відпустки, святкових і дружніх застіль. Нам здається, що їжа повинна приносити нашому організму максимальне задоволення. Але це не так. Ми можемо отримувати задоволення від великої кількості позитивних емоцій. Тому у відпустці будьте активні: намагайтеся якомога більше часу проводити в спілкуванні з близькими і друзями, приймайте участь в екскурсійних програмах, відвідуйте басейн і аквааеробіку, прогулюйтеся вечорами пішки, купуйте сувеніри тощо. Коли ви будете відчувати велику кількість позитивних емоцій, у вас не виникне бажання регулярно розслаблятися за допомогою їжі. Змістіть фокус задоволення з їжі на емоції.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Не переоцінюйте фізичну активність.

Вам здається, що у відпустці ви рухаєтеся більше, ніж удома. Не забувайте, що підвищена активність і нові враження пробуджують апетит. Непомітно для себе ви можете почати їсти більше. Звикнувши за відпустку до такого раціону, ви і вдома будете їсти більше, а активність у вас вже знизиться. У підсумку ви досить швидко наберете кілька зайвих кг

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

4. Не їжте все підряд.

Коли ми відпочиваємо в режимі "все включено" і харчуємося в ресторані зі шведським столом, хочеться спробувати все. Ми хочемо побалувати себе. Вдома такого не готую, хоч наїмся тут.

Я вас прекрасно розумію, але от організм за ваші дегустаторские експерименти спасибі точно не скаже. Їжте маленькими порціями і пам'ятайте про загальний добовий калораж. Розподіліть страви, які ви хочете спробувати, на всю відпустку. Сьогодні щось одне пробуєте, завтра – інше. Боротися із зайвими раптово набраними кілограмами – не найприємніше завершення відпустки.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Фрукти і сік – це нешкідлива легка їжа.

Деякі вважають, що, якщо вони їдять фрукти і п'ють соки, то нагодують організм вітамінами, а зайву вагу не наберуть. Це омана.

⠀

Фрукти містять фруктозу (моносахарид), яка по своїй суті є швидким вуглеводом. Якщо ваш метаболізм уповільнений, ви їсте як попало, мало рухаєтеся (лежите весь час на пляжі), всі витрачені калорії з фруктів легко відкладуться в жир. Крім того, надлишок фруктози в організмі веде до підвищеного утворення тригліцеридів (жирів) і до ожиріння печінки.

⠀

Якщо магазинні соки, то цукру в них ой як багато!!! Це явно некорисний продукт. Якщо свіжовичавлені соки і проціджений, то з них видалена важлива складова здорового харчування – клітковина. Завдяки клітковині цукор з фруктів засвоюється повільніше. Щоб зберегти свою красу і здоров'я, їжте не більше 300г фруктів на добу. Нехай в раціоні переважають овочі та зелень. До речі, в зелені і овочах міститься більше вітамін, ніж у фруктах.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла про продукти –провокатори почуття голоду.