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Енергія на нулі: топ-4 причини постійної втоми і як з ними боротися

Lite » Їжа 29.01.2020 - 13:56
Енергія на нулі: топ-4 причини постійної втоми і як з ними боротися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що може стати причиною втоми і поганого самопочуття

Постійна втома і енергія на нулі, коли сил ні на що немає – це стан, це знайоме кожному. Тоді треба розбиратися, у чому ж причина поганого самопочуття. Про те, що може провокувати хронічну втому і як усунути причини нездужання розповіла нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше назвала топ-10 звичок для краси. На сторінці в Instagram вона опублікувала список дефіцитів, які здатні "вкрасти" енергію.

Причиною такого стану може бути гормональний дисбаланс, але частіше він викликаний нестачею тих чи інших речовин: коли ми не отримуємо потрібні речовини в потрібних кількостях.

Енергія на нулі: топ-4 причини постійної втоми і як з ними боротися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насправді від цієї кількості залежать маса речей, в тому числі:

  • Рівень енергії
  • Апетит
  • Загальне самопочуття
  • Витривалість
  • Настрій
  • І, звичайно, зовнішній вигляд

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Ви можете бути "на ПП", але якщо вашому організму чогось не вистачає, то відчувати себе ви будете паршиво.

Ось топ найбільш частих дефіцитів (і те, як їх виправити):

Енергія на нулі: топ-4 причини постійної втоми і як з ними боротися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Зневоднення. Зневоднення навіть у 0,5% вже має фізіологічні прояви. Значить, треба пити більше рідини.

2. Вітаміни і мінерали. Є більше їжі з високою поживною цінністю, такий як овочі, фрукти, м'ясо, рибу, яйця, бобові. У разі необхідності підключати добавки.

3. Білок. Їсти більше продуктів, що містять білок, такі як м'ясо, риба, морепродукта, яйця.

Енергія на нулі: топ-4 причини постійної втоми і як з ними боротися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. ЕПК і ДГК (жирні кислоти). Регулярно їсти дику жирну рибу і водорості.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Нікітчук розповіла, чи можна скинути вагу на фруктовій дієті.

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