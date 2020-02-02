Дієтолог розвінчала популярний міф про продукти, від яких товстіють

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Про те, що цукор насправді не шкідливий для фігури, ми і не підозрювали

Спеціаліст по схудненню Альбіна Комісарова вважає, що ділити продукти на "корисні" і "шкідливі" - вже неправильний шлях. Ми, звичайно, знаємо, що трансжири - це погано, а омега-3 - це добре, але ключовий момент завжди в помірності (про це точно необхідно пам'ятати, сідаючи на дієту, наприклад, не зовсім безпечну — фруктову). Саме тому вона вирішила реабілітувати деякі продукти, які колеги-дієтологи вже внесли в ранг категорично шкідливих і не рекомендують до них наближатися.

1. Цукор. І хоч усі ми знаємо, що відмовитися від цукру це добре, але все ж не варто його так демонізувати, вважає Альбіна Комісарова. Дуже помірне споживання цукру (5% від раціону) при активному способі життя подарує вам можливість не виключати з раціону улюблені продукти і отримувати задоволення від їжі.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

2. Сіль. Якщо цукор нам як такий не потрібний, то сіль нам просто необхідна! Зрозуміло, що зараз продукти містять багато прихованої солі (хліб, соуси, ковбаса, сир), але є люди, які фанатично дотримуються безсольової дієти, хоча насправді вона дуже рідко може комусь знадобитися. Соліть страву при приготуванні, не досолюйте в тарілці, помірно їжте соління і ніяких проблем у вас не буде.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

3. Кава. Сьогодні неймовірно популярні в блогерською середовищі марафони з відмовою від кофеїну на тиждень, місяць або на все життя. Однак, безліч досліджень доводить, що кава має суцільні плюси, починаючи від профілактики цукрового діабету і ожиріння, і закінчуючи підвищенням працездатності. Звичайно, як і у всьому важлива помірність! До 4 чашок кави для людини при хорошому самопочутті і до 2 чашок кави для вагітної жінки можуть бути частиною здорового раціону.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

4. Червоне м'ясо. Вже скільки лякають нас, що червоне м'ясо збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і раку прямої кишки. Але насправді, це збільшення не в рази, а на кілька відсотків. 500 г червоного м'яса в тиждень ви цілком можете собі дозволити. Єдине, що все ж варто виключити, це промислово перероблене м'ясо: ковбаси, сосиски, фастфуд.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)