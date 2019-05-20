Доступно і корисно: дієтолог назвала цінні українські суперфуди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запевнила, що в Україні росте чимало суперфудів, які не поступалися нічим екзотичним

Мабуть, про суперфуди і їх користь не чув тільки ледачий. Правда, багато продуктів, яким приписують чудодійні властивості, є для нас екзотичними, коштують не дешево та в наших краях не ростуть, але є і хороша новина. В Україні також є власні, локальні суперфуди, доступні за ціною і не менш корисні для організму. Про них розповіла в Instagram дієтолог Наталія Самойленко.

На столі кожного з нас присутні суперфуди, запевняє експерт. І наші локальні продукти нічим не поступаються заморським!

Наприклад, насіння льону за складом дуже схожі на насіння чіа? А їх ціна набагато нижче екзотичного аналогу. Склад лляного насіння вражаючий! Це джерело вітамінів групи В, вітамінів Е, А, С, кальцію, калію, магнію, натрію, фосфору, міді, цинку, заліза, селену, марганцю; клітковини, амінокислот, Омега-3 жирних кислот.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В Україні також є аналоги суперпопулярних ягід годжі. Це журавлина, обліпиха, смородина, шипшина. У них міститься величезна кількість вітамінів групи А, В, С, Е, РР, К, мінералів (калію, магнію, заліза), фітонцидів і органічних кислот і антиоксидантів. Журавлину по праву вважають однією з найбільш лікувальних ягід, що зустрічаються в дикій природі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Квашена капуста – це справжнє джерело цінних речовин. Примітно, що за кількістю вітамінів і мінералів квашена капуста в кілька разів перевершує свіжу! Вона сприяє омолодженню організму, так як містить у великих кількостях відомий антиоксидант - вітамін С, вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6, В9), К, U і РР, калій, кальцій, цинк, селен, залізо, йод, фосфор і натрій.

З овочів варто звернути увагу на гарбуз і буряк; з цільнозернових каш дуже корисна гречка - 18 амінокислот серед усіх круп! З гречки ви отримаєте необхідну дозу фолієвої кислоти, вітамінів А, Е, В1, В 2, В 6, калію, кальцію, фосфору, міді, заліза і цинку.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Якщо фінанси дозволяють, можна включити в раціон суперфуди подорожче: насіння чіа, ягоди годжі, асаї, кокосову олію, капусту кале, кіноа.

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