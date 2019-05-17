Чи корисні суперфуди: дієтолог розвінчала головний міф

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як правильно використовувати суперфуди

Про чудодійні здібності суперфудів ходять легенди, а самі вони вважаються мало не панацеєю від всіх хвороб і справжнім элексиром молодості. Але чи так це, і як правильно вживати ці продукти, щоб витягти з них максимальну користь. Про це в Instagram написала дієтолог Наталія Макієнко.

Для початку, розберемося, що собою представляють суперфуди. Це продукти з більшою концентрацією корисних речовин, ніж інші продукти: антиоксидантів, жирних кислот, рослинного білка. Вони мають особливу поживну цінність і містять велику кількість вітамінів і мікроелементів, макроелементів.

Один з найпоширеніших міфів про суперфуди говорить: їх потрібно і корисно додавати в усі страви і міксувати між собою. Наприклад, смузі з насіння чіа, спіруліною і порошком з ягід асаї - mush have, секрет стрункості, молодості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насправді концентровані продукти корисно вживати тільки в невеликих "дозах": надлишок не менш шкідливий, ніж недолік. Наприклад, при надлишку кальцію можна отримати камені в нирках, а не красиві шкіру/волосся.

Також при вживанні таких багатих поживними речовинами продуктів в один прийом їжі одні будуть просто блокувати засвоєння інших. Наприклад, засвоєння магнію порушується, якщо одночасно з ним надходить кальцій і жири (так що горіхи і насіння чіа - не найкраща пара, особливо в період вагітності).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Невелику кількість одного суперфуда у смузі/салат/якесь блюдо в невеликій кількості (1 ч. л., наприклад) – безпечна і частіше корисна добавка, яка збагачує Ваш раціон і навіть замінює прийом БАДів.

У щомісячному раціоні можна використовувати до 3-5 суперфудів, але не більше одного в один прийом їжі (навіть ще краще - в один день). Це загальне легке правило, такий лайфхак для самостійного використання. Все просто: якщо в кашу додали вже насіння чіа, то насіння льону там вже будуть зайвими (і навпаки, відповідно).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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