Харчування під час тренувань: що і коли вживати для кращого результату

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чи можна йти в зал натщесерце

Прагнучи схуднути до літа, багато з бажючих задаються питанням не лише правильного харчування і грамотних фізичних навантажень, але і цікавляться, що і коли варто вживати до і після тренувань, щоб не нашкодити здоров'ю і не зіпсувати результати докладених зусиль в залі. Дієтолог Ольга Усенко відповіла на сторінці в Intagram, чи варто йти в спортклуб натщесерце або необхідно підкріпитися.

Експерт озвучила основні загальні правила харчування під час занять спортом і розповів, що і коли варто вживати згідно графіка занять.

Натщесерце ми можемо робити кардіо до 60 хвилин і йогу, пілатес, зарядку. Ці тренування не будуть погано впливати на організм і в них є сенс натщесерце.

Якщо тренування силове або функціональна, або кроссфіт тоді потрібно поснідати за годину-півтора.

Якщо ж тренування дуже рано, тоді за 30-40 хвилин можна з'їсти банан або фініки, можна з'їсти дитяче пюре .

Головний принцип - нічого важкого і складного, тільки швидкі правильні вуглеводи для енергії.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Після тренування, протягом години у вас повинен бути повноцінний сніданок. Також натщесерце і під час тренування можна використовувати амінокислоти.

У чому різниця між тренуванням натщесерце і на ситий животик? Найочевидніша різниця у швидкості перемикання організму на розщеплення жирів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли ми прокидаємося наш організм вже на грані запасів глікогену і як тільки він закінчується організм починає топити жирок. А якщо ми поїли, то ми заповнили ці виснажені запаси глікогену і нам тепер потрібно спочатку виснажити їх, а потім добити кардіонавантаженням, щоб спалити жирок.

Але на практиці ми ще повинні чітко розуміти, що будь-яке тренування в будь-який час це краще ніж його відсутність, якщо ви робили це тренування в комфорті. Роблячи з допомогою тренування дефіцит калорійності, ви будите завжди у формі.

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