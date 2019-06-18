Дієтолог розкрила 7 простих способів зменшити споживання калорій

Зараз багато хто вже знають, що для того, щоб схуднути, необхідно досягти дефіциту калорій. Що означає, що треба завести щоденник, де ретельно записувати і підраховувати кожен грам з'їденого. Однак можна обійтися і без цього і при цьому утримувати вагу або худнути. Дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram розкрила 7 простих способів цього добитися.

"Підрахунок калорій – справа тонка і суто індивідуальна. У роботі з клієнтами я дуже вибірково підходжу до цього інструменту. Для когось він хороший, так як допомагає:

розвинути усвідомленість

зрозуміти, що калорії цокають завжди

припинити бездумне жування/кусання/облизування і т. д.

Іншим клієнткам – з порушеною харчовою поведінкою - я наполегливо НЕ рекомендую рахувати калорії. Тому що головне завдання для них – переключити увагу (часто межує з зацикленністю) з їжі на власне тіло, його потреби та сигнали", - поділилася експерт.

За словами Наталії, сама вона калорії вже давно не рахує, і при цьому навчилася утримувати вагу без утомливих підрахунків і зважувань.

Прості, але супер-ефективні способи зменшити калораж:

1. Їжте більше нежирної білкової їжі:

Грецький йогурт

Сир

Нежирне м'ясо

Птицю

Рибу

Яєчний білок

Протеїн

Вони відмінно насичують, тому ви зможете збільшити інтервал між прийомами їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Відмовтеся від солодких напоїв:

Газована вода

Пакетовані соки

Компоти

Чай з цукром

Алкоголь та ін

У них багато порожніх калорій, які вам зовсім ні до чого.

3. Приберіть перекуси між прийомами їжі

Часто ми навіть не помічаємо, як з'їдаємо жменю горішків/цукерок/печеньок і пр. Але вони можуть значно змінити картину - не на вашу користь.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Замініть гарнір із злаків на овочі

Не потрібно зовсім відмовлятися від вуглеводів. Просто їжте їх не в кожний прийом їжі, замінивши листовими овочами, або зменшіть порцію вдвічі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Шукайте більш корисну альтернативу

Замініть висококалорійні солодощі на менш калорійні і/або шкідливі:

чіпси на попкорн

сухофрукти – на свіжі фрукти

снікерс – на протеїновий батончик і т. д.

6. Відмовтеся від магазинних соусів і заправок

Це просто калорійні бомби. У них завжди багато солі, цукру і жиру.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Частіше їжте вдома

Ресторанні страви завжди більш калорійні. І ви не можете контролювати, з чого вони зроблені.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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