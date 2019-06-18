Диетолог раскрыла 7 простых способов уменьшить потребление калорий

Сейчас многие уже знают, что для того, чтобы похудеть, необходимо добиться дефицита калорий. Что означает, что нужно завести дневник, где тщательно записывать и подсчитывать каждый грамм съеденного. Однако можно обойтись и без этого и при этом удерживать вес или худеть. Диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram раскрыла 7 простых способов этого добиться.

"Подсчет калорий – дело тонкое и сугубо индивидуальное. В работе с клиентами я очень избирательно подхожу к этому инструменту. Для кого-то он хорош, так как помогает:

развить осознанность

понять, что калории тикают всегда

прекратить бездумное жевание/кусание/облизывание и т.д.

Другим клиенткам – с нарушенным пищевым поведением - я настойчиво НЕ рекомендуют считать калории. Потому что главная задача для них – переключить внимание (часто граничащее с зацикленностью) с еды на собственное тело, его потребности и сигналы", - поделилась эксперт.

По словам Натальи, сама она калории уже давно не считает, и при этом научилась удерживать вес без утомительных подсчетов и взвешиваний.

Простые, но супер-эффективные способы уменьшить калораж:

1. Ешьте больше нежирной белковой пищи:

Греческий йогурт

Творог

Нежирное мясо

Птицу

Рыбу

Яичный белок

Протеин

Они отлично насыщают, поэтому вы сможете увеличить интервал между приемами пищи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Откажитесь от сладких напитков:

Газировка

Пакетированные соки

Компоты

Чай с сахаром

Алкоголь и пр.

В них много пустых калорий, которые вам совсем ни к чему.

3. Уберите перекусы между приемами пищи

Часто мы даже не замечаем, как съедаем горсть орешков/конфет/печенек и пр. Но они могут значительно изменить картину - не в вашу пользу.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Замените гарнир из злаков на овощи

Не нужно совсем отказываться от углеводов. Просто ешьте их не в каждый прием пищи, заменив листовыми овощами, или сократите порцию вдвое.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Ищите более полезную альтернативу

Замените высококалорийные вкусняшки на менее калорийные и/или вредные:

чипсы на попкорн

сухофрукты – на свежие фрукты

сникерс – на протеиновый батончик и т.д.

6. Откажитесь от магазинных соусов и заправок

Это просто калорийные бомбы. В них всегда много соли, сахара и жира.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Чаще ешьте дома

Ресторанные блюда всегда более калорийны. И вы не можете контролировать, из чего они сделаны.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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