Дієтолог назвала основну перешкоду на шляху до правильного харчування

Професійний дієтолог Світлана Фус озвучила, що провокує зриви у тих, хто зібрався переходити на правильне харчування і чому так складно дотримуватися здорового меню. Про це вона написала пост в Instagram.

За словами експерта, найбільш поширеними проблемами є побутові питання. Наприклад, не встигли купити продукти, не вистачило сил після важкого трудового дня придумати що-небудь корисне і т. д.

"Тоді в хід йде їжа, яка чекала своєї години в холодильнику, була спеціально дбайливо залишена про запас. У таких випадках її можна використовувати: швидко кинути у воду і зварити, чи легко нарізати і намазати. І це, як правило, пельмені, сосиски, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви ... Перелік таких продуктів нескінченний. Наша харчова промисловість працює добре!" - пояснила фахівець.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог переконана, що все починається з холодильника: чи стане він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за гарну фігуру?

"Важливо пам'ятати, що 80% успіху залежить від харчування. І якщо після роботи ви, махнувши на все рукою, просто купили по дорозі заморожену піцу, курку-гриль, масло і варення, то харчуватися доведеться саме ними ... Адже найкраща їжа та, що під рукою! А здорове життя знову відкладаємо на завтра", - з сумом констатувала Фус.

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До слова, професійний дієтолог Світлана Фус назвала важливий для краси і здоров'я мікроелемент.