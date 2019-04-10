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Смачно і різноманітно: топ-4 ідеальних перекусів від дієтолога

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2019 - 08:52
Смачно і різноманітно: топ-4 ідеальних перекусів від дієтолога
Фото: Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт зазначила, що в першій половині дня можна дозволити собі смачненьке

Професійний дієтолог і експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина зазначає, що перекус в першій половині дня повинен бути легким і різноманітним, але, головне, в цей час можна побалувати себе чимось смачним. Топ ідеальних варіантів цього прийому їжі вона опублікувала на сторінці в Facebook.

Експерт зазначає, що перекусів може бути кілька: між сніданком і обідом, між обідом і вечерею і перед сном.

Вона назвала топ-4 перекусу, які можна просто і швидко приготувати, а також взяти з собою:

  • Цільнозернові хлібці + сир рікотта легка + свіжий соковитий фрукт або ягоди (наприклад, персик/манго/полуниця).
  • Тости з цільнозернового хліба + м'який сир + риба солена, наприклад, форель.
  • Сир 2-5% + велика крихта з цільнозернового хлібці + свіжа ягода + полити ложкою меду.

Смачно і різноманітно: топ-4 ідеальних перекусів від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Натуральний йогурт + сир + какао-порошок + цукрозамінник, збити все в блендері і за бажанням посипати тертим гірким шоколадом (буквально півкубика).

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