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Як відучитися ласувати солодким після їжі: дієтолог запропонувала топ варіантів

Lite » Їжа 22.04.2020 - 12:32
Як відучитися ласувати солодким після їжі: дієтолог запропонувала топ варіантів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експертами розповіла, що можна вживати після їди замість солодощів

Як часто вас після основного прийому їжі хотілося що-небудь солодкого з чаєм? Інакше, є відчуття незавершеності. Дізналися себе? Відучитися від неї можна, почавши з того, що замінити солодке на щось інше, а потім і зовсім залишивши "порожній" чай. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка розкрила правду про підтримку ваги без дієт і вітамінних комплексах, запропонувала топ смачних і корисних варіантів до чаю.

З чим же можна пити чай після їжі? Здорових і смачних варіантів маса.

З лимоном. Не дуже ситно, але зате додасть смак і аромат вашого чаю.

З молоком/вершками. Це додасть смаку вашій каві. Причому не варто боятися вершків, 1 чашки вершків для кави всього 12 калорій.

Як відучитися ласувати солодким після їжі: дієтолог запропонувала топ варіантів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сир-горішки. 2 скибочки сиру і 30 грам горішків - краще будь-яких солодощів.

Цільнозернові крекери. Продаються багато видів, з травами, кунжутом, цілком можна похрумтіти

Попкорн. 30 грам попкорну містить близько 100 калорій. Є відмінні варіанти сирного або солоного попкорну, або кокосовий.

Фрукти і ягоди або фруктово-ягідні снеки. Варіантів маса! Пам'ятайте, що сушені фрукти містять на 100 грам велику калорійність за рахунок скорочення води. А якщо дрібно нарізати фрукти, то їх вистачить надовго і відчуття насичення прийде раніше.

Як відучитися ласувати солодким після їжі: дієтолог запропонувала топ варіантів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Натуральний йогурт. Додамо фруктів або навіть чайну ложку меду - ось і чудовий десерт.

Пастила без цукру.

Домашня випічка. Печиво або кекси, склад яких вам добре знайомий і не містить багато цукру.

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