Тільки спокій: топ антистрес-продуктів для міцних нервів

Нутриціолог поділилася списком продуктів, які зменшують тривожність
Що робити, якщо нервове напруження досягає піку, а рівень стресу починає зашкалювати? Тривожність, страх і невизначеність – почуття, знайомі кожному, особливо в умовах карантину, коли роздратування зростає наче сніжний ком. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше назвала доступні всім суперфуди, запропонувала в Instagram список антистрес-продуктів і вітамінів, на які варто звернути увагу.
Щоб уникнути стану повного виснаження ресурсів організму, дотримуйтеся принципів антистрес-харчування і будуйте раціон навколо антистрес-продуктів:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт поділилася списком антистрес-продуктів. У раціон варто включити:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Виходячи з цього списку легко здогадатися навколо яких корисних речовин і вітамінів будується антистрес-протокол:
Нагадаємо, що раніше фітнес-блогер Олена Карасьова пояснила, чому не працюють "голодні" дієти.