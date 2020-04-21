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Боремося з переїданням: 10 способів контролювати голод

Lite » Їжа 21.04.2020 - 13:29
Боремося з переїданням: 10 способів контролювати голод
Ілюстративне фото (pexels.com)

Фітнес-блогер дала поради, як впоратися з надмірним апетитом

Часто схуднути і отримати фігуру мрії нам заважає постійне бажання щось з'їсти і, як наслідок, переїдання. Фітнес-блогер Олена Карасьова, яка раніше назвала 15 корисних звичок для схуднення і стрункості, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як впоратися з надмірним голодом.

10 способів контролювати голод:

1. Підібрати оптимальну кількість прийомів їжі.

Комусь комфортно 3 щільних прийому їжі, а для когось потрібно робити перекушування між основними прийомами. Дробове харчування ніяк не сприяє схудненню. Важливо дотримуватися загальний добовий дефіцит.

2. Не бійся пізніх вечерь.

Якщо в 9 вечора тобі голодно, то переналаштуй своє харчування так, щоб вечеря була ситною, або влаштуй собі другу вечерю.

Ні, після 21.00 їжа не перетворюється в жир.

3. Не роби занадто великий дефіцит ккал від норми.

Чим більше ти урізаєш калорії, тим більше будеш відчувати голод.Тим вище ризик зірватися рано чи пізно. Здоровий дефіцит - 15-20% від норми.

4. Фізичне навантаження.

Заняття спортом допомагають контролювати голод.

Боремося з переїданням: 10 способів контролювати голод
Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Пити чисту воду.

Вода дуже важлива для всіх обмінних процесів в нашому організмі. Жага дуже часто маскується під почуття голоду.


6. Висипайся.

Недосипання негативно позначається на гормонах.

Гормон лептин, який відповідає за відчуття насичення, при постійному недосипі виробляється недостатньо. Тому ми їмо більше, ніж потрібно.

Боремося з переїданням: 10 способів контролювати голод

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Контроль стресу.

Кортизол може бути як хорошим приятелем для нас, так і поганим. Тривога, нерви - рівень кортизолу зростає, провокує набряки і той самий нездоровий апетит на стресі.

8. Адекватна кількість жирів, білків і вуглеводів.

9. Не об'їдатися солодким і борошняним.

Солодощі і борошняні вироби - калорійні продукти, але не ситні. Стрибок інсуліну призведе до того, що через годинку після шоколадки тобі знову захочеться їсти. На таких гойдалках дуже легко з'їсти більше своєї норми.

Боремося з переїданням: 10 способів контролювати голод
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

10. Перестати тинятися навколо холодильника.

Жратва від нудьги - найпоширеніша причина переїдання.

Шукай, чим зайняти себе. Якщо ти сидиш вдома - вийди на вулицю, почитай, подивися фільми, вишивай, чим чорт не жартує. А ще краще - зробити хоча б легку 30-ти хвилинну зарядку. Їжа - це не єдине доступне задоволення в житті.

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