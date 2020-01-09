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Мало їм, але не худну: експерт назвала можливі причини

Lite » Краса 09.01.2020 - 15:29
Мало їм, але не худну: експерт назвала можливі причини
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт по схудненню докладно розібрала, чому може стояти вага

Нерідко складається ситуація, коли ти начебто все робиш правильно - харчуєшся здоровою їжею і займаєшся спортом, а вага завмерла на одній позначці і не рухається. Що ж робити? Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, розглянула у своєму блозі Instagram kate_pro_fit найчастіші причини цього явища і дала поради, як змінити ситуацію.

Топ-6 причин, чому ви не худнете:

Причина №1 - порції маленькі, а калорійність висока

Дуже легко перебрати калорії горіхами, сухофруктами, злаковими батончиками, хлібцями, сиром Якщо вам здається, що ви їсте мало, але вага не рухається, то спробуйте хоча б кілька днів порахувати калорійність всього, що ви з'їли. Враховуйте все! Навіть те, що пробували при приготуванні/доїли за дитиною брали у чоловіка і т. п.

Мало їм, але не худну: експерт назвала можливі причини

Ілюстративне фото (pexels.com)

Причина №2 - ви занадто мало їсте

Саме це може викликати стрес у організму, який думає, що настали важкі часи і тому не хоче розлучатися з накопиченим вагою. Щоб запобігти цьому, потрібно не менше вашого ОСНОВНОГО ОБМІНУ, інакше худнути ви не будете.

Якщо ви худнете і раптом застрягли на мертвій точці, збільште ваш добовий калораж на 200-400 ккал/доб на пару тижнів, це допоможе вашому організму вийти зі стресу і продовжувати худнути далі.

Причина №3 - ви оцінюєте обсяги їжі на око

Вам може здаватися, що ви їсте мало, але спробуйте на вагах виміряти, скільки ви їсте на кожний прийом їжі і проаналізуйте отриманий результат.

Мало їм, але не худну: експерт назвала можливі причини

Ілюстративне фото (pexels.com)


Причина №4 - ви оцінюєте те, як ви худнете, тільки з цифр на вагах

Це дуже суб'єктивний показник, який може змінюватися від водного режиму/температури навколишнього середовища/солі в їжі/менструального циклу/стресу/затурканості кишечника і т. п.

Зважуватися потрібно 1 раз в тиждень, а то і взагалі не зважуватися. Потрібно орієнтуватися на те, як сидить ваша одяг (чи став він вільніше), на те, як ви виглядаєте в дзеркалі. Робіть фото і порівнюйте до і після, або заміряйте ваші дані сантиметровою стрічкою.

Причина №5 - ви нетерплячі

У нормі в тиждень має йти 0.1% вашої поточної ваги. Тобто для 70 кг - норма втрачати 700г в тиждень. Більше не потрібно!

Мало їм, але не худну: експерт назвала можливі причини

Ілюстративне фото (pexels.com)

Причина №6 - патологія ендокринної системи

Якщо ніякі поради вам не допомагають, в такому випадку вам необхідно звернутися до терапевта або ендокринолога і пройти обстеження.

Раніше ми публікували прості правила здорового харчування, яких може дотримуватися кожен, від дієтолога Ольги Усенко.

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