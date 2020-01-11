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Як не кинути правильне харчування в умовах цейтноту: експерт провела інструктаж

Lite » Їжа 11.01.2020 - 14:12
Як не кинути правильне харчування в умовах цейтноту: експерт провела інструктаж
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог розповіла, як уникнути зривів при правильному харчуванні

Правильне харчування як спосіб життя багатьом здається завданням не з легких. Новачки вивчать з ентузіазмом ази і поступово долучаються до ЗСЖ, але як тільки на горизонті з'являються непередбачені обставини (завал на роботі, проблеми дітей у школі, незапланована поїздка і тд.), здається, не уникнути зриву. Що ж робити в умовах форс-мажору і як не закинути правильний раціон до кращих часів розповіла Instagram нутриціолог Кошкіна Наталія.

Як навчитися постійно слідувати принципам здорового збалансованого харчування в контексті реального життя?

  • Коли на роботі новий проект?
  • А вдома маленька дитина?
  • А у старшого проблеми в школі?
  • А ще машина зламалася і домашні обов'язки ніхто не відміняв?

Як не кинути правильне харчування в умовах цейтноту: експерт провела інструктаж

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Секрет людей, яким вдається "залишатися на ПП" навіть в умовах колапсу, в освоєнні навичок планувати своє харчування і робити заготівлі продуктів. Плюси цих інструментів полягають у тому, що:

  • Ви економите час
  • ... і енергію на прийняття щоденних рішень
  • Знижуються шанси зійти з колії.

Оволодіння цими навичками сильно полегшує життя, і як результат - холодильник, повний швидких здорових варіантів на вибір, навіть якщо життя б'є ключем (причому по голові).

Що потрібно зробити у вихідні:

Як не кинути правильне харчування в умовах цейтноту: експерт провела інструктаж

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Написати список страв з рецептами, які ви хотіли б приготувати на наступному тижні.
2. Скласти список продуктів, які потрібні для них.
3. Відправитися в магазин.
4. Виділити час на заготівлю продуктів.

Нагадаємо, що дієтолог Надія Пахирко пояснила головні міфи про солодощі і цукрор.

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