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Білки, жири і вуглеводи: дієтолог назвала головні джерела і поєднання для тих, хто худне

Lite » Їжа 01.07.2020 - 13:37
Білки, жири і вуглеводи: дієтолог назвала головні джерела і поєднання для тих, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала нюанси вживання корисних нутрієнтів

Білки, жири і вуглеводи в тій чи іншій кількості присутні на нашому столі. Майже в кожному продукті ми знайдемо всього потрохи, але, той нутрієнт якого більше в складі і визначає ключові позиції продукту. Про те, звідки їх отримати і в чому їх важливість розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Бувають випадки, коли начебто логічний в нашому розумінні продукт білкового походження стає вуглеводомістким, за рахунок доданих інгредієнтів (цукрів, наприклад ), і виходить "підміна понять".

Приклади продуктів по білках, жирах і вуглеводах :

Білки: Яйця/ білий сир/ птиця / риба /морепродукти / гриби / бобові;

Жири: Масла / горіхи / насіння льону, кунжуту, чіа/ авокадо /сало;

Вуглеводи: Цукор / каші / макаронні вироби / фрукти / ягоди / хлібобулочні вироби / крохмалисті овочі.

Білки, жири і вуглеводи: дієтолог назвала головні джерела і поєднання для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Всі нутрієнти важливі в нашому раціоні, і не треба нехтувати роллю одного або другого. У складі кожної з груп є корисні і не корисні (шкідливі) нутрієнти, і це також важливо враховувати!

Співвідношення кожного з нутрієнтів білка, жирів і вуглеводів може змінюватися у Вашому раціоні, в залежності від того прокотокола харчування, який Вам підійшов, але важливо, що б ці нутрієнти були якісними. Що б вуглеводи були прекрасним субстратом для Вашої мікрофлори, а співвідношення жирів сприяло профілактиці запалення, джерело білка було різноманітним, дозволяючи отримувати весь спектр незамінних амінокислот з їжі. Тоді, так, будь-яке персоналізоване співвідношення БЖУ буде гармонійним!

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розкрила всю правду про сполучуваність продуктів харчування.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
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