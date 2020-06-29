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Чому вага йде повільно: дієтолог заспокоїла вичерпною відповіддю

Lite » Їжа 29.06.2020 - 08:37
Чому вага йде повільно: дієтолог заспокоїла вичерпною відповіддю
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвла причини, що гальмують скидання ваги

Багато тих, хто худне на початку шляху стикаються з проблемою, яка можекоштувати першочерговго ентузіазму і навіть зменшити бажання рухатися далі і не закинути боротьбу за стрункість – схуднення йде не з тією швидкістю, з якою спочатку хотілося і планувалося. У чому ж справа? Розібратися в даному питанні допомогла дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram.

Перші 2-4 тижні вага йде швидко і рівномірно, ви радієте, і думаєте, що так буде завжди. Але у другій місяць вага починає йти повільніше, або, як багато люблять говорити - "вага стала", або взагалі збільшилася.

У вас паніка, ви ж планували все інакше, але організм не хоче дотримуватися ваших планів. Ви урезаете собі калорійність або починаєте тренуватися 4 рази на день, тим самим роблячи ще більший стрес організму. Зупиніться, заспокойтеся.

Чому вага йде повільно: дієтолог заспокоїла вичерпною відповіддю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви не за місяць набрали зайві кг, і вони стали організму, як рідні. А ви швидко розлучаєтеся з рідними? Так само і ваше тіло! Так, вага може "стояти" 2-3 тижні, може раптово трохи збільшитися, і це нормально!

Що робити? Чекати, і головне - продовжувати жити в тому ж режимі: не кидати, не урізати калорійність, не додавати спорту в 5 разів більше.

Чому вага йде повільно: дієтолог заспокоїла вичерпною відповіддю
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для організму жироспалювання - це вже стрес. А якщо ви ще більше заганяєте його в кут, то у вас виділяється велика кількість гормону стресу - кортизолу, який перешкоджає жіроспалюванню. Звичайно, є окремі випадки, коли можна вдаватися до вищеперелічених методів, але в 95% випадків це не потрібно.

Нагадаємо, що раніше експерт з правильного харчування, схуднення, нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкіна розповіла про важливі помилки тих, хто худне.

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Автор: Lite

Теги Новини України схудненнядієтолог
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