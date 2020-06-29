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Несумісність продуктів: дієтолог звернула увагу на важливі нюанси

Lite » Їжа 29.06.2020 - 13:45
Несумісність продуктів: дієтолог звернула увагу на важливі нюанси
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чи існує сполучуваність продуктів

Про сполучуваність продуктів говорять і сперечаються багато. І у фахівців різна думка на цей рахунок. Чи є непоєднувані продукти? Чи можна їсти білки з вуглеводами? А огірки з помідорами? І що буде, якщо їх з'їсти? На ці питання відповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Вперше ідея "несполучуваності" продуктів виникла на початку 20 століття. Її засновником був Герберт Шелтон. Він вирішив, що в основі всіх захворювань лежить вживання несумісних продуктів і склав таблиці, які продукти можна поєднувати, які ні.Але ми з вами віримо в науку! І навіть незважаючи на те, що Герберт не був лікарем, ми повинні вірити якісним дослідженням. А дослідження говорять, що всі продукти в будь-якому поєднанні прекрасно засвоюються.

Чому так? Для цього потрібно знати, як влаштовано травлення. Для кожного макроелементи: білків, жирів, вуглеводів, наш ШКТ виділяє власні ферменти для перетравлення. І немає такого, що одні нейтралізують інші, вони прекрасно працюють разом.

Несумісність продуктів: дієтолог звернула увагу на важливі нюанси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що стосується "лужного" і "кислого" середовища для перетравлення в шлунку завжди кисле середовище і їжа якщо її змінює, то дуже ненадовго, гомеостаз в організмі прекрасно підтримується, тому що будь-яке відхилення може бути смертельно небезпечно.

Також не забувайте, що не буває чисто білкової їжі або чисто вуглеводної. Ну тільки якщо це цукор і білок яйця. Але по суті вся їжа змішана.

Несумісність продуктів: дієтолог звернула увагу на важливі нюанси
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А що якщо комбінація риба-кефір або диня-молоко викликає у вас неприємні відчуття? Це не несочетаемость продуктів, а ваша індивідуальна реакція, це нормально і ви орієнтуйтеся на свої відчуття.

А що реально не можна поєднувати? Ліки та алкоголь точно краще не поєднувати.

Раніше дієтолог Еа Шишова розповіла, чому вага йде повільно або постало на місці.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
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