ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих

Lite » Еда 01.07.2020 - 13:37
Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала нюансы употребления полезных нутриентов

Белки, жирые и углеводы в том или ином колличестве присутствуют на нашем столе. Почти в каждом продукте мы найдем всего понемногу, но, тот нутриент которого больше в составе и определяет ключевые позиции продукта. О том, откуда их получить и в чем их важность рассказала в Instagram диетолог Ольга Безугла.

Бывают случаи, когда вроде логичный в нашем понимании продукт белкового происхождения становится углеводосодеожащим, за счет добавленных ингредиентов (сахаров, например ), и получается "подмена понятий".

Примеры продуктов по белкам, жирам и углеводам :

Белки: Яйца/ белый сыр/ птица / рыба /морепродукты / грибы / бобовые;

Жиры: Масла / орехи / семена льна, кунжута, чиа/ авокадо /сало;

Углеводы: Сахар / каши / макаронные изделия / фрукты / ягоды / хлебобулочные изделия / крахмалистые овощи.

Белки, жиры и углеводы: диетолог назвала главные источники и сочетание для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все нутриенты важны в нашем рационе, и я не надо пренебрегать ролью одного или второго. В составе каждой из груп есть полезные и не полезные (вредные) нутриенты, и это также важно учитывать!

Соотношение каждого из нутриентов белка, жиров и углеводов может меняться в Вашем рационе, в зависимости от того прокотокола питания, который Вам подошел, но важно, что бы эти нутриенты были качественными. Что бы углеводы были прекрасным субстратом для Вашей микрофлоры, а соотношение жиров профилактировало воспаление, источник белка был разнообразным, позволяя получать весь спектр незаменимых аминокислот из еды. Тогда да, любое персонализированное соотношение БЖУ будет гармоничным!

Ранее диетолог Альбина Комиссарова раскрыла всю правду о сочетаемости продуктов питания.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь