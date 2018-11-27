12 незвичайних продуктів, які стануть "родзинкою" вашого салату

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Здорове харчування може бути смачнішим, якщо додати ці інгредієнти

Салат є не тільки здоровою, але і смачною їжею. Додавання наступних 12 продуктів допоможе перевести вашу дієту на новий рівень, вважають дієтологи. Ці продукти допоможуть наситити організм необхідними вітамінами і мікроелементами, а також вивести токсини з організму і зробити салат більш поживним, передає Insider.

Гранола додасть несподіваний хрускіт.

"Один з моїх улюблених інгредієнтів, який став несподіваним поліпшенням салату є гранола", - каже дієтолог Шері Каспер. Одна з її улюблених комбінацій — це салат зі шпинату з карамелізованою цибулею, козячим сиром і полуничною гранолою, додала вона.

Сир повний білка.

"Сир – відмінне джерело білка, яке варто додати в салат", — заявила дієтолога Меліса Ріфкін. Серед його переваг — швидкість приготування салату з його додаванням, а також можливість отримати повноцінний білок для вегетаріанців.

Чорниця — низькокалорійне доповнення до салатів.

"При вживанні свіжих і заморожених фруктів ми часто упускаємо з виду один з найбільш оригінальних і смачних способів поліпшити поживність нашого салату, — вважає дієтолог Крісті Бріссетт. — Я люблю додавати в свої салати жменю свіжої чорниці, тому я отримую натуральну фруктозу при 80 калоріях". Вона також додала, що в чорниці міститься велика кількість клітковини, вітаміну С і вітаміну К.

Яйця — дешево і ситно.

"Їх можна додавати майже в будь-який салат. Два яйця містять близько 12 грамів високоякісного білка повільного засвоєння, і додають багато енергії", - каже Бріссетт. Яйця є одним з джерел білка, найбільш засвоюваних організмом.

Морські водорості можуть замінити сіль.

"Замість того, щоб використовувати сіль, візьміть кілька аркушів норі і відріжте ножицями над салатом", — порадила Бріссетт. Морські водорості містять вітаміни, кальцій та магній, сказала вона. Крім того, в них міститься морська сіль.

Кефір як смачна заправка.

"Кефір є чудовою основою для смачної і здорової заправки", — вважає Бріссетт. Кефір також містить високу кількість пробіотиків — це корисні бактерії, які можуть допомогти поліпшити мікрофлору ШКТ.

Сушений інжир - прекрасне солодке доповнення.

"Мені подобається додавати чверть або половину сушеного інжиру в салат", - сказала INSIDER дієтолог Джулі Аптон. Він зробить салат більш ситним і солодким. Інжир допомагає в боротьбі з передчасним старінням, заявила американський дієтолог.

Цільні зерна зроблять салат більш ситним.

"У моєму салаті майже завжди є цільне зерно", - додала Аптон. Дієтолог додає зерна фарро, кіноа, коричневий рис і макарони з цілісної пшениці. Вони допомагають без зайвих калорій отримати поживну їжу і наситити шлунок.

Харчові дріжджі мають солоний, сирний смак.

Харчові дріжджі — популярний харчовий продукт, який часто використовуваний у веганскій кулінарії.

"Це дивовижний веганські продукт, який додає сирний присмак і зміцнює імунітет вітаміном В12", — вважає дієтолог Мерхбі.

Насіння соняшнику неймовірно поживне.

Насіння містить високу кількість магнію і вітаміну Е, які допоможуть поліпшити мозкову активність, травлення, здоров'я серця і поліпшити кістковий скелет, вважає Мерхбі.

Лляне масло можна змішувати з вашою улюбленою заправкою.

Насіння льону широко використовується для поліпшення травлення.

"Лляне масло — це найдешевший і простий спосіб додати жири омега-3 в салат", — вважає Мерхбі. Масло може допомогти збільшити когнітивні здібності і продуктивність.

Хікама додасть хрускоту в салат.

"Хікама (пахиризус вирізний – ред.) містить багато поживних речовин, таких як клітковина, вітамін С", - вважає дієтолог Олена Харламенко. Хікама також містить інулін, який є пробіотиком і корисний для травлення, додала вона.

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Відео: (video.rbc.ua)