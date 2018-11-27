12 необычных продуктов, которые станут "изюминкой" вашего салата

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Здоровое питание может быть более вкусным, если добавить эти ингредиенты

Салат является не только здоровой, но и вкусной пищей. Добавление следующих 12 продуктов помогут перевести вашу диету на новый уровень, считают диетологи. Эти продукты помогут насытить организм нужными витаминами и микроэлементами, а также вывести токсины из организма и сделать салат более питательным, передает Insider.

Гранола добавит неожиданный хруст.

"Один из моих любимых ингредиентов, который стал неожиданным улучшением салата является гранола", - говорит диетолог Шери Каспер. Одна из ее любимых комбинаций — это салат из шпината с карамелизированным луком, козьим сыром и клубничной гранолой, добавила она.

Творог полон белка.

"Творог – отличный источник белка, который стоит добавить в салат", — заявила диетолога Мелисса Рифкин. Среди его преимуществ — скорость приготовления салата с его добавлением, а также возможность получить полноценный белок для вегетарианцев.

Черника — низкокалорийное дополнение к салатам.

"При употреблении свежих и замороженных фруктов мы часто упускаем из виду один из самых оригинальных и вкусных способов улучшить питательность нашего салата, — считает диетолог Кристи Бриссетт. — Я люблю добавлять в свои салаты горсть свежей черники, поэтому я получаю натуральную фруктозу при 80 калориях". Она также добавила, что в чернике содержится большое количество клетчатки, витамина С и витамина К.

Яйца — дешево и сытно.

"Их можно добавлять почти в любой салат. Два яйца содержат около 12 граммов высококачественного белка медленного усвоения, и добавляют много энергии", - продолжила Бриссетт. Яйца являются одним из источников белка, наиболее усваиваемых человеческим организмом.

Морские водоросли могут заменить соль.

"Вместо того, чтобы использовать соль, возьмите несколько листов нори и отрежьте ножницами над салатом", — посоветовала Бриссетт. Морские водоросли содержат витамины А и С наряду с минералами, такими как кальций и магний, сказала она. Кроме того, в них содержится морская соль.

Кефир как вкусная заправка.

"Кефир является отличной основой для вкусной и здоровой заправки", — считает Бриссетт. Кефир также содержит высокое количество пробиотиков — это полезные бактерии, которые могут помочь улучшить микрофлору кишечника.

Сушеный инжир - прекрасное сладкое дополнение.

"Мне нравится добавлять четверть или половину сушеного инжира в салат", - сказала INSIDER диетолог Джули Аптон. Он сделает салат более сытным и сладким. Инжир помогает в борьбе с преждевременным старением, заявила американский диетолог.

Цельные зерна сделают салат более сытным.

"В моем салате почти всегда есть цельное зерно", - добавила Аптон. Диетолог добавляет зерна фарро, киноа, коричневый рис и макароны из цельной пшеницы. Они помогают без лишних калорий получить питательную пищу и насытить желудок.

Пищевые дрожжи имеют соленый, сырный вкус.

Пищевые дрожжи-популярный пищевой продукт, часто используемый в веганской кулинарии.

"Это удивительный веганский продукт, который добавляет сырный привкус и укрепляет иммунитет витамином В12", — считает диетолог Мерхби.

Семена подсолнечника невероятно питательные.

Семечки содержат высокое количество магния и витамина Е, которые помогут улучшить мозговую активность, пищеварение, здоровье сердца и улучшить костный скелет, считает Мерхби.

Льняное масло можно смешивать с вашей любимой заправкой.

Семена льна широко используется для улучшения пищеварения.

"Льняное масло — это самый дешевый и простой способ добавить жиры омега-3 в салат", — считает Мерхби. Масло может помочь увеличить когнитивные способности и производительность.

Хикама добавит хруста в салат.

"Хикама (пахиризус вырезной – ред.) содержит много питательных веществ, таких как клетчатка и витамин С", - считает диетолог Алена Харламенко. Хикама также содержит инулин, который является пробиотиком и полезен для пищеварения, добавила она.

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