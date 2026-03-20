Такие брюки точно найдутся в вашем шкафу: Катя Осадчая показала, как их носить

07:15 20.03.2026 Пт
2 мин
Простой прием от телеведущей, который меняет скромный базовый образ
aimg Катерина Собкова
Такие брюки точно найдутся в вашем шкафу: Катя Осадчая показала, как их носить Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала, как обычные серые брюки превратить в стильный и весенний образ, сочетая классику с актуальными трендами. Ее "лук" идеально подходит и для деловых встреч, и для прогулок по городу.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Основные детали образа

Цветовая гамма и фактуры

Основой образа стала небесно-голубая рубашка с удлиненными манжетами - прием, добавляющий легкую динамику и современный шарм.

Ее Осадчая скомбинировала с классическими серыми брюками клеш с высокой посадкой, которые визуально удлиняют ноги и создают изящный силуэт.

Такие брюки легко найти в любом шкафу, а правильное сочетание верха и аксессуаров подчеркивает их потенциал.

Верхняя одежда

Особое внимание привлекает кожаная куртка-бомбер карамельного оттенка, накинутая на плечи. Контраст прохладной голубой рубашки и теплого коричневого бомбера создает классическую цветовую гармонию, которая всегда выглядит дорого и элегантно.

Аксессуары как ключ к образу

  • фетровая шляпа в тон к куртке, завершившая ансамбль;
  • леопардовый ремень стал ярким акцентом, который оживил образ и добавил нотку игривости;
  • сумка и обувь: коричневая кожаная сумка-шопер и лоферы в тон к куртке поддержали единую цветовую концепцию.

Почему стоит повторить этот образ

Этот выход Осадчей - готовый мастер-класс по многослойности и комбинированию фактур. Телеведущая мастерски соединила кожу, хлопок и костюмную ткань, использовав правило пропорций: подчеркивание талии аксессуаром делает силуэт изящным.

Такой образ подходит и для деловых встреч, и для прогулок по городу, и для посещения художественных событий, доказывая, что даже базовые вещи, как серые брюки, можно носить стильно и современно.

В этом случае Осадчая показала, что "умный гардероб" - это не о количестве вещей, а об умении сочетать классику с трендами, подчеркивая собственный стиль с помощью деталей и аксессуаров.

