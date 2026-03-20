Такие брюки точно найдутся в вашем шкафу: Катя Осадчая показала, как их носить
Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала, как обычные серые брюки превратить в стильный и весенний образ, сочетая классику с актуальными трендами. Ее "лук" идеально подходит и для деловых встреч, и для прогулок по городу.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Основные детали образа
Цветовая гамма и фактуры
Основой образа стала небесно-голубая рубашка с удлиненными манжетами - прием, добавляющий легкую динамику и современный шарм.
Ее Осадчая скомбинировала с классическими серыми брюками клеш с высокой посадкой, которые визуально удлиняют ноги и создают изящный силуэт.
Такие брюки легко найти в любом шкафу, а правильное сочетание верха и аксессуаров подчеркивает их потенциал.
Верхняя одежда
Особое внимание привлекает кожаная куртка-бомбер карамельного оттенка, накинутая на плечи. Контраст прохладной голубой рубашки и теплого коричневого бомбера создает классическую цветовую гармонию, которая всегда выглядит дорого и элегантно.
Аксессуары как ключ к образу
- фетровая шляпа в тон к куртке, завершившая ансамбль;
- леопардовый ремень стал ярким акцентом, который оживил образ и добавил нотку игривости;
- сумка и обувь: коричневая кожаная сумка-шопер и лоферы в тон к куртке поддержали единую цветовую концепцию.
Почему стоит повторить этот образ
Этот выход Осадчей - готовый мастер-класс по многослойности и комбинированию фактур. Телеведущая мастерски соединила кожу, хлопок и костюмную ткань, использовав правило пропорций: подчеркивание талии аксессуаром делает силуэт изящным.
Такой образ подходит и для деловых встреч, и для прогулок по городу, и для посещения художественных событий, доказывая, что даже базовые вещи, как серые брюки, можно носить стильно и современно.
В этом случае Осадчая показала, что "умный гардероб" - это не о количестве вещей, а об умении сочетать классику с трендами, подчеркивая собственный стиль с помощью деталей и аксессуаров.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)