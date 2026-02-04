Модный выход Кейт Миддлтон: пальто в стиле 60-х, водолазка и широкие брюки

Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс появилась в ярком и символичном образе. Главным акцентом стало пальто в стилистике 60-х, которое она соединила с водолазкой и широкими брюками.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Образ Кейт Миддлтон

Главным акцентом выхода стало оранжевое шерстяное пальто с геометрическим принтом, выполненным в стиле 60-х годов.

По данным британских СМИ, изделие было создано на заказ из ткани именно фабрики Melin Tregwynt. Таким образом Кейт Миддлтон сделала символический жест уважения к валлийским мастерам и одновременно подчеркнула значение устойчивого подхода к моде.

Под пальто принцесса выбрала темно-оливковую кашемировую водолазку, которую дополнили широкие брюки в тон.

Сочетание яркого оранжевого с глубоким зеленым создало выверенный контраст и в очередной раз подтвердило приверженность Кэтрин к продуманной многослойности.

Отметим, что этот образ стал примером того, как насыщенные цвета могут выглядеть сдержанно и уместно даже в рамках официального визита.

Прическа как продолжение стиля

Отдельного внимания заслуживает прическа принцессы Уэльской, которая удачно дополнила сложный ансамбль.

Передние пряди были гладко зачесаны назад с легким начесом у корней, что визуально удлинило лицо и добавило образу изысканности.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

На затылке волосы были зафиксированы в виде переплетенных широких прядей, которые создавали эффект текстурного узла или косы.

В то же время основная длина спадала на плечи мягкими голливудскими волнами, которые выглядели ухоженными и блестящими - характерная черта стиля Кейт Миддлтон.

Благодаря такой укладке лицо оставалось открытым, а золотые серьги с красными камнями, подобранные в тон пальто, стали заметным акцентом.

Почему этот образ удачный

Отметим, что выбранная прическа идеально сбалансировала образ с водолазкой с высоким воротником. Полностью распущенные волосы могли бы перегрузить зону шеи, зато полусобранный вариант сохранил длину и открыл линию плеч.

Кроме того, укладка не отвлекала внимание от геометрического принта пальто, но при этом выглядела достаточно торжественно для официального мероприятия.

В итоге выход Кейт Миддлтон стал очередным примером того, как королевский стиль может сочетать эстетику, символизм и поддержку локальных брендов.