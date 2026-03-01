ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Кожаная косуха и кепи: как повторить "лук" Златы Огневич, который выглядит на миллион

Воскресенье 01 марта 2026 07:15
UA EN RU
Кожаная косуха и кепи: как повторить "лук" Златы Огневич, который выглядит на миллион Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Злата Огневич показала идеальный весенний образ в шоколадных оттенках: оверсайз-косуха, комбинезон и стильное кепи создают драгоценный и дерзкий "лук". Этот комплект легко повторить, чтобы выглядеть стильно и современно.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Как выглядит трендовый образ Анны Саливанчук на весну 2026 года

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

Верхняя одежда

Центральным элементом образа стала массивная кожаная куртка-"авиатор" глубокого коричневого цвета. Оверсайз-фасон подчеркивает хрупкость певицы, создавая контраст с мощным силуэтом верхней одежды.

Потертая кожа добавляет винтажного характера, а грубая фактура делает образ не просто модным, а с характером - чувствуется легкая дерзость и свобода стиля.

Именно такой верхний слой помогает превратить повседневный образ в statement look, который привлекает внимание на улице или на светских мероприятиях.

Базовый слой

Под куртку Злата выбрала обтягивающий комбинезон шоколадного оттенка. Монохромная гамма визуально удлиняет фигуру и создает чистый силуэт, который выглядит стильно и дорого.

Важный акцент - пояс на талии с массивной пряжкой, который разбивает монохром и добавляет структуры, подчеркивая женственность и изящную линию тела. Легкая текстура ткани с отблеском добавляет глубины образу и делает его более динамичным в движении.

Аксессуары

Ключевой штрих в стилизации - кепи в тон к "кожанке". Этот головной убор сразу добавляет образу артистичности и намекает на парижский шик, балансируя байкерскую грубую кожу и нежность женского силуэта.

Дополнением стали тонкое колье-чокер с золотистым кулоном и минималистичные серьги, которые смягчают фактуру кожи и добавляют образу утонченности.

Общая стилистическая концепция

Образ Златы Огневич - идеальный пример того, как сочетать монохромность, ретро-намеки и современные тренды. Использование одного цвета разных текстур делает лук богатым, а ретро-элементы (оверсайз косуха, кепи) создают ощущение уникальной стилистики.

Шоколадная палитра добавляет образу драгоценности и гармонии, а акценты на талии и аксессуарах делают его завершенным и легко узнаваемым.

Как повторить образ Златы Огневич

Для тех, кто хочет повторить стиль Огневич, важно помнить: главное в монохроме - игра фактур и правильные пропорции. Оверсайз сочетают с облегающим базовым слоем, аксессуары добавляют характера и женственности одновременно.

С помощью разной обуви и аксессуаров такой "лук" можно адаптировать для городских прогулок, вечеринок и светских выходов, и он всегда будет выглядеть стильно и дорого.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни Злата Огневич
Новости
Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты, - СМИ
Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты, - СМИ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше