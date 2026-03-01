Кожаная косуха и кепи: как повторить "лук" Златы Огневич, который выглядит на миллион

Злата Огневич показала идеальный весенний образ в шоколадных оттенках: оверсайз-косуха, комбинезон и стильное кепи создают драгоценный и дерзкий "лук". Этот комплект легко повторить, чтобы выглядеть стильно и современно.

Больше интересного : Как выглядит трендовый образ Анны Саливанчук на весну 2026 года

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

Верхняя одежда

Центральным элементом образа стала массивная кожаная куртка-"авиатор" глубокого коричневого цвета. Оверсайз-фасон подчеркивает хрупкость певицы, создавая контраст с мощным силуэтом верхней одежды.

Потертая кожа добавляет винтажного характера, а грубая фактура делает образ не просто модным, а с характером - чувствуется легкая дерзость и свобода стиля.

Именно такой верхний слой помогает превратить повседневный образ в statement look, который привлекает внимание на улице или на светских мероприятиях.

Базовый слой

Под куртку Злата выбрала обтягивающий комбинезон шоколадного оттенка. Монохромная гамма визуально удлиняет фигуру и создает чистый силуэт, который выглядит стильно и дорого.

Важный акцент - пояс на талии с массивной пряжкой, который разбивает монохром и добавляет структуры, подчеркивая женственность и изящную линию тела. Легкая текстура ткани с отблеском добавляет глубины образу и делает его более динамичным в движении.

Аксессуары

Ключевой штрих в стилизации - кепи в тон к "кожанке". Этот головной убор сразу добавляет образу артистичности и намекает на парижский шик, балансируя байкерскую грубую кожу и нежность женского силуэта.

Дополнением стали тонкое колье-чокер с золотистым кулоном и минималистичные серьги, которые смягчают фактуру кожи и добавляют образу утонченности.

Общая стилистическая концепция

Образ Златы Огневич - идеальный пример того, как сочетать монохромность, ретро-намеки и современные тренды. Использование одного цвета разных текстур делает лук богатым, а ретро-элементы (оверсайз косуха, кепи) создают ощущение уникальной стилистики.

Шоколадная палитра добавляет образу драгоценности и гармонии, а акценты на талии и аксессуарах делают его завершенным и легко узнаваемым.

Как повторить образ Златы Огневич

Для тех, кто хочет повторить стиль Огневич, важно помнить: главное в монохроме - игра фактур и правильные пропорции. Оверсайз сочетают с облегающим базовым слоем, аксессуары добавляют характера и женственности одновременно.

С помощью разной обуви и аксессуаров такой "лук" можно адаптировать для городских прогулок, вечеринок и светских выходов, и он всегда будет выглядеть стильно и дорого.