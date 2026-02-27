Маникюр Никитюк, Белень и Квитковой: формы и оттенки, которые делают руки безупречными

Леся Никитюк, Инна Белень и Даша Квиткова показали весенние тренды маникюра: нежные оттенки и удачная форма ногтей делают руки ухоженными и элегантными. Эти варианты легко повторить дома или в салоне.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Леся Никитюк: "тихая роскошь" и безупречная классика

Телеведущая сделала ставку на маникюр в стиле quiet luxury - минимализм, который выглядит дорого и универсально.

Форма и длина

Леся выбрала изящную миндалевидную форму. Она визуально удлиняет пальцы, делая кисть более хрупкой и женственной. Длина - средняя, что создает баланс между комфортом и элегантностью.

Леся Никитюк показала идеальный маникюр на весну (скриншот)

Цвет и покрытие

Натуральный нюдовый оттенок с легким розовым подтоном и белый кончик - это идеальный французский маникюр. Глянцевый финиш создает впечатление "стеклянных ногтей" - максимально ухоженных и здоровых. Идеальная линия кутикулы подчеркивает профессиональную технику исполнения.

Такой маникюр не перетягивает внимание, но добавляет образу завершенности и статусности. Он одинаково уместен как к яркой одежде, так и к базовым вещам.

Маникюр Леси Никитюк (скриншот)

Инна Белень: нежность в оттенке baby pink

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" и блогер выбрала романтичный и очень женственный вариант.

Цвет

Мягкий пастельно-розовый baby pink выглядит свежо и деликатно. Покрытие - плотное эмалевое, без шиммера или перламутра, что делает акцент на чистоте цвета.

Форма

В отличие от многих звезд, Инна отдала предпочтение четкому квадрату. Такая форма добавляет структурированности и современности, особенно в средней длине.

Маникюр гармонично сочетается с нежным образом и цветочными композициями на фото, создавая эстетику идеального весеннего контента. Лаконичная татуировка в форме сердца на пальце добавляет индивидуальности и легкого акцента.

Маникюр Инны Белень (скриншот)

Даша Квиткова: длинный миндаль как смелый эксперимент

Блогер призналась, что этот маникюр стал ее "незакрытым гештальтом". Для нее это нетипичный выбор, ведь раньше она отдавала предпочтение короткой длине.

Форма и длина

Длинный миндаль выглядит эффектно и максимально женственно. Такая форма визуально удлиняет пальцы, но требует привыкания в повседневной жизни.

Цвет

Полупрозрачный молочно-розовый оттенок смягчает экстремальную длину и добавляет нежности. Глянцевый блеск создает эффект фарфоровых рук.

Маникюр стал эстетичным дополнением к татуировке в виде веточки на пальце и светлой одежде. Это вариант, который идеально подходит для фотосессий или особых событий.

Маникюр Цветочной (скриншот)

Тренды сезона

Общим для всех трех образов является ставка на опрятность, натуральные оттенки и безупречную форму.

Минимализм, нюд и глянцевый финиш остаются главными тенденциями весенне-летнего сезона 2026.

Такой маникюр не отвлекает от образа, но подчеркивает ухоженность - именно то, что сегодня ассоциируется с современной женственностью и "тихой роскошью".