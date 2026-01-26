Брюки клеш и кожаная куртка: стильный городской "лук" Ирочки из "Холостяка"

Модель из Донецка, финалистка проекта "Холостяк" Ирочка показала, как совместить комфорт и трендовые силуэты для городских прогулок. Брюки клеш и кожаная куртка стали центральными деталями образа, а яркая сумка добавила яркий акцент.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Брюки клеш
Главной деталью "лука" стали расклешенные брюки - облегающие в верхней части и широкие от колена, что создает яркий модный акцент.
Модель изготовлена из бесшовной эластичной ткани, которая идеально садится по фигуре и обеспечивает комфорт во время прогулки или делового дня.
Такие брюки прекрасно подчеркивают ноги и добавляют силуэту динамичности.
Кожаная куртка-бомбер
Для завершения образа Ирина выбрала объемную кожаную куртку-бомбер свободного кроя.
Такой верх не только добавляет аутфиту характера, но и создает контраст с облегающим низом, делая образ более современным и дерзким. Куртка прекрасно сочетается с брюками клеш и подчеркивает городской casual-стиль.
Красная сумка
Чтобы разбавить монохромный черный ансамбль, Ирина выбрала красную сумку, которая стала ярким акцентом всего образа. Такой ход добавляет энергии луку и делает его более выразительным, не нарушая сдержанности базового черного цвета.
Образ Ирины демонстрирует, как грамотно сочетать классический черный цвет с модными деталями и аксессуарами.
Трендовые брюки клеш, объемный верх и яркий акцентный элемент - именно те приемы, которые позволяют выглядеть современно и стильно даже в повседневном городском луке.
Этот look станет идеальным примером для тех, кто хочет оставаться в тренде, не отказываясь от комфорта и индивидуальности.
Брюки клеш возвращают популярность в 2026 году благодаря комфорту и стильной эстетике ретро.
Они визуально удлиняют ноги, гармонично сочетаются с объемными куртками и современной обувью, а также позволяют легко создавать монохромные и яркие образы.
Этот силуэт стал универсальным для городского гардероба - одновременно элегантным и удобным.
