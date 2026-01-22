Что носить зимой в отпуске: Андре Тан о главных трендах

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные тренды стоит принять во внимание, планируя зимний отпуск. По его словам, в этом сезоне в центре внимания - комфорт, функциональность и стильные сочетания, которые уместны как для горного отдыха, так и для городских прогулок.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram модельера.
Одним из базовых направлений дизайнер называет Classic Winter Aesthetic - классическую зимнюю эстетику, в которой на первый план выходят тепло и уют.
Речь идет об объемных вязаных свитерах, мягких шарфах, шапках, а также шубах и верхней одежде из приятных на ощупь материалов.
Такой стиль выглядит максимально натурально и в то же время универсально, подходя как для прогулок, так и для неформальных встреч.
Для активного зимнего отдыха Андре Тан советует обратить внимание на стиль Gorpcore. Это сочетание функциональной одежды и модных акцентов, которое идеально подходит для гор, путешествий и прогулок на природе.
Пуховики, треккинговые ботинки, термоаксессуары и практичные рюкзаки становятся частью стильного образа, а не только необходимостью. Главный принцип - комфорт без компромиссов с внешним видом.
Еще одно популярное направление - Urban Winter Aesthetic, сочетающее городскую моду с практичностью. В таких образах доминируют объемные пуховики, кроп-куртки, контрастные аксессуары и смелые сочетания фактур.
По словам дизайнера, этот стиль особенно близок молодежи, ведь позволяет подчеркнуть индивидуальность даже в холодное время года.
Для тех, кто ценит спокойствие и домашний уют, Андре Тан выделяет Cottagecore Winter. Это стиль, вдохновленный природой и медленным ритмом жизни. Он базируется на натуральных цветах, вязаных вещах, мягких силуэтах и земляных оттенках.
Такой гардероб идеально подойдет для загородного отдыха или уютных зимних выходных.
Отдельное место среди зимних трендов занимает Scandi Minimalism Winter. Скандинавский минимализм делает ставку на чистые линии, качественные материалы и сдержанную палитру - белые, серые и кремовые оттенки.
Этот стиль выглядит элегантно и современно и подойдет тем, кто предпочитает простоту и функциональность без лишних деталей.
Как отмечает Андре Тан, главная тенденция этой зимы - свобода выбора. Мода больше не диктует жестких правил, а позволяет комбинировать стили, адаптируя их под собственный ритм жизни и условия отдыха.
