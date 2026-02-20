ua en ru
Маша Ефросинина в терракотовом костюме: образ, который придает уверенности любой женщине

Пятница 20 февраля 2026 14:28
UA EN RU
Маша Ефросинина в терракотовом костюме: образ, который придает уверенности любой женщине Мария Ефросинина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Маша Ефросинина снова демонстрирует безупречный вкус: телеведущая выбрала терракотовый костюм, который подчеркивает фигуру и добавляет уверенности. Идеальный вариант для деловых встреч и светских выходов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Как сейчас выглядит 22-летняя дочь Ефросининой, которая избегает публичности

Жакет oversize - актуальный силуэт

Основой образа стал удлиненный однобортный жакет свободного кроя. Oversize-модель мягко ложится по фигуре, не перегружая силуэт, и создает трендовый эффект непринужденности.

Такой фасон придает уверенности и подчеркивает современный подход к классике: строгие линии сочетаются с комфортом и свободой движений.

Маша Ефросинина в терракотовом костюме: образ, который придает уверенности любой женщинеМаша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Широкие брюки со стрелками - ставка на пропорции

Классические широкие брюки со стрелками и высокой посадкой визуально удлиняют ноги и формируют четкие пропорции. Высокая талия добавляет образу собранности, а стрелки - структурированности.

Этот крой уже несколько сезонов остается в тренде, ведь позволяет выглядеть элегантно без лишней строгости. В сочетании с удлиненным жакетом брюки создают гармоничный, вытянутый силуэт.

Цвет

Терракотовый (или кирпичный) цвет стал главным акцентом аутфита. Глубокий, теплый оттенок выглядит благородно и в то же время не слишком формально, что позволяет легко адаптировать костюм как для офиса, так и для неформальных мероприятий.

Маша Ефросинина в терракотовом костюме: образ, который придает уверенности любой женщинеЕфросинина показала, как носить костюм (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Черная блузка - глубина и контраст

Под костюм Ефросинина выбрала лаконичную черную блузку. Именно она добавляет образу глубины и контрастности, делая терракотовый оттенок еще более выразительным.

Черный цвет в базе - беспроигрышное решение, которое подчеркивает элегантность и добавляет нотку сдержанной драматичности.

Женственность через детали

Объемные мягкие локоны стали завершающим штрихом аутфита. Такая прическа смягчает строгий, почти мужской силуэт костюма и добавляет образу легкости и женственности.

Благодаря этому баланс между силой и изяществом выглядит максимально гармонично.

Маша Ефросинина в терракотовом костюме: образ, который придает уверенности любой женщинеКак носить костюм стильно (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Почему этот образ придает уверенности любой женщине

Терракотовый костюм Маши Ефросининой - это больше, чем просто модная вещь. Сочетание насыщенного оттенка и продуманного кроя создает ощущение гармонии и баланса, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая недостатки.

Удлиненный жакет oversize мягко очерчивает силуэт, не стесняя движений, а классические брюки со стрелками и высокой посадкой визуально удлиняют ноги, делая образ утонченным.

Лаконичная черная рубашка под костюмом добавляет контраста, а объемные локоны снимают строгость мужского кроя, делая образ женственным и легким.

Каждая деталь работает на создание уверенности: цвета подчеркивают энергию и жизнерадостность, крой - дисциплину и структуру, а аксессуары и прическа - индивидуальность.

Этот образ легко адаптировать под рабочие встречи, светские события или вечерние выходы, гарантируя, что женщина чувствует себя стильной и уверенной одновременно.

Маша Ефросинина в терракотовом костюме: образ, который придает уверенности любой женщинеЕфросинина поразила элегантным образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

