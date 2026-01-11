Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия Ребрик

Лилия Ребрик в очередной раз доказывает, что зима - это не только о тепле, но и о стиле. В этом сезоне она выбрала куртку с пышным меховым воротником - такой элемент не только защищает от холода, но и эффектно обрамляет лицо, добавляя образу мягкости и утонченности.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Светлый монохром и чистота цвета

Ребрик выбрала короткую куртку молочного оттенка с акцентным белым мехом на воротнике и капюшоне. Светлая палитра освежает образ и делает его по-настоящему зимним и нарядным.

Белый мех добавляет тактильного уюта, что является одной из ключевых характеристик моды сезона 2025-2026. Такой выбор цвета также позволяет легко сочетать куртку с другими элементами гардероба - от темных брюк до ярких аксессуаров.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Игра с объемами

Лилия удачно балансировала пропорции в своем образе:

Верх : объемная куртка с пушистым воротником-капюшоном создает эффект "кокона", который защищает от ветра и холода, а также добавляет силуэту объема в верхней части.

Низ: телеведущая соединила куртку с широкими брюками-палаццо бежево-песочного оттенка и грубыми черными ботинками. Контраст между широким низом и коротким верхом - один из самых актуальных приемов сезона, который добавляет образу легкости и современности.

Это позволяет одновременно выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду.

Ребрик показала модную куртку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Романтичный аксессуар

Образ дополнен маленькой черной сумкой через плечо в форме сердца. Эта деталь добавляет игривости и смягчает практичность верхней одежды.

Лилия также демонстрирует, что изящные аксессуары не только украшают образ, но и создают визуальные акценты, которые делают повседневный "лук" более модным.

С чем носить куртку с меховым воротником (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Почему этот образ стоит повторить

Куртки с меховой отделкой возвращаются в топы модных тенденций, поскольку они легко заменяют привычные парки или легкие пальто.

Пример Лилии Ребрик показывает, как носить такую вещь в стиле casual-chic:

сочетайте светлые куртки с контрастными свитерами или подкладками, чтобы подчеркнуть цвет и текстуру меха. Например, шоколадный или бордовый тон под низом создает элегантную игру контрастов;

или подкладками, чтобы подчеркнуть цвет и текстуру меха. Например, шоколадный или бордовый тон под низом создает элегантную игру контрастов; не бойтесь дополнять объемный мех изящными аксессуарами - сумками, шляпами или шарфами, которые обогащают образ деталями;

- сумками, шляпами или шарфами, которые обогащают образ деталями; балансируйте пропорции: объемный верх легко сочетается с широкими, но легкими брюками или классическими джинсами, что делает силуэт гармоничным и современным.

Лилия Ребрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Благодаря таким приемам даже практичная зимняя куртка становится модной, универсальной и привлекающей внимание.

Стиль Лилии Ребрик доказывает, что главный зимний тренд 2026 года - куртка с меховым воротником - способен одновременно сочетать комфорт, тепло и fashion-акцент, делая любой образ элегантным и завершенным.