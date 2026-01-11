ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия Ребрик

Воскресенье 11 января 2026 07:15
UA EN RU
Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия Ребрик Лилия Ребрик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лилия Ребрик в очередной раз доказывает, что зима - это не только о тепле, но и о стиле. В этом сезоне она выбрала куртку с пышным меховым воротником - такой элемент не только защищает от холода, но и эффектно обрамляет лицо, добавляя образу мягкости и утонченности.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Светлый монохром и чистота цвета

Ребрик выбрала короткую куртку молочного оттенка с акцентным белым мехом на воротнике и капюшоне. Светлая палитра освежает образ и делает его по-настоящему зимним и нарядным.

Белый мех добавляет тактильного уюта, что является одной из ключевых характеристик моды сезона 2025-2026. Такой выбор цвета также позволяет легко сочетать куртку с другими элементами гардероба - от темных брюк до ярких аксессуаров.

Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия РебрикЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Игра с объемами

Лилия удачно балансировала пропорции в своем образе:

  • Верх: объемная куртка с пушистым воротником-капюшоном создает эффект "кокона", который защищает от ветра и холода, а также добавляет силуэту объема в верхней части.

  • Низ: телеведущая соединила куртку с широкими брюками-палаццо бежево-песочного оттенка и грубыми черными ботинками. Контраст между широким низом и коротким верхом - один из самых актуальных приемов сезона, который добавляет образу легкости и современности.

Это позволяет одновременно выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно даже в холодную погоду.

Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия РебрикРебрик показала модную куртку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Романтичный аксессуар

Образ дополнен маленькой черной сумкой через плечо в форме сердца. Эта деталь добавляет игривости и смягчает практичность верхней одежды.

Лилия также демонстрирует, что изящные аксессуары не только украшают образ, но и создают визуальные акценты, которые делают повседневный "лук" более модным.

Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия РебрикС чем носить куртку с меховым воротником (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Почему этот образ стоит повторить

Куртки с меховой отделкой возвращаются в топы модных тенденций, поскольку они легко заменяют привычные парки или легкие пальто.

Пример Лилии Ребрик показывает, как носить такую вещь в стиле casual-chic:

  • сочетайте светлые куртки с контрастными свитерами или подкладками, чтобы подчеркнуть цвет и текстуру меха. Например, шоколадный или бордовый тон под низом создает элегантную игру контрастов;
  • не бойтесь дополнять объемный мех изящными аксессуарами - сумками, шляпами или шарфами, которые обогащают образ деталями;
  • балансируйте пропорции: объемный верх легко сочетается с широкими, но легкими брюками или классическими джинсами, что делает силуэт гармоничным и современным.

Куртка с меховым воротником возвращается в моду: как ее носит Лилия РебрикЛилия Ребрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Благодаря таким приемам даже практичная зимняя куртка становится модной, универсальной и привлекающей внимание.

Стиль Лилии Ребрик доказывает, что главный зимний тренд 2026 года - куртка с меховым воротником - способен одновременно сочетать комфорт, тепло и fashion-акцент, делая любой образ элегантным и завершенным.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни Лилия Ребрик
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка