Дешевле, чем паска. Как я испекла краффин по рецепту из интернета и что из этого получилось
Паска - не единственная выпечка, которую можно приготовить на Пасху. Есть несколько альтернатив, в частности, популярные панеттоне и менее известные - коломба, а также краффины.
Почему краффин
Хотя я и люблю панеттоне, но печь его рисковать не стала. Зимой у меня уже была одна попытка, правда, неудачная.
Дело в том, что для панеттоне нужна специальная мука с высоким содержанием белка (Manitoba). Тесто из нее получается чрезвычайно липкое и вручную хорошо его замесить, чтобы оно тянулось как резинка, у меня не получилось. Я уже молчу о том, как я обошла все магазины в поисках той Manitoba, а уже когда заказала в интернете, увидела ее в ближайшем супермаркете.
С коломба тоже не все так просто - ждать 12 часов, пока тесто подойдет, я не готова. Поэтому, решила испечь краффин. Хотя подруга и запретила мне что-то готовить, чтобы ей не приходилось вписывать "сверхурочные" калории в свой рацион. Хорошо, что Пасха раз в год, да Мария?
Фото: краффины (Ирина Гамерская)
Цена вопроса
На ингредиенты для теста я потратила 306 гривен. Это, кстати, вдвое дешевле, чем на паску. И еще 186 гривен ушло на начинку, ну и формы - 59,96 гривен за 4 штуки.
Ингредиенты на тесто:
- дрожжи - 6,99 грн
- молоко -58,49 грн
- ванильный сахар - 2 49 грн
- сахар (900 г) - 38,99 грн
- яйца (10 штук) - 88,99 грн
- мука - 30,59 грн
- масло - 79,99 грн
Начинка:
- корица молотая - 11,49 за 1 упаковку
- сахарная пудра - 14,99
- маковая начинка - 60,99
- клюква - 99 грн за 250 г
Рецепт
Первый шаг - опара
- молоко - 200 мл
- дрожжи (не сухие) - 25 г
- сахар - 1 столовая ложка
- мука - 1 столовая ложка
Для приготовления опары я немного подогрела молоко, растопила в нем дрожжи, а затем добавила сахар и муку и хорошо перемешала. Вот и все, опара готова. Ей нужно некоторое время постоять, чтобы подойти. Где-то минут 15.
Второй шаг - тесто
- яйца - 1 штука и 2 желтка
- сахар - 100 г
- ванильный сахар - 10 г
- масло - 80 г
- мука - 500 г
Пока опара настаивалась я взбила миксером яйца, сахар и ванильный сахар. Затем добавила к этой смеси уже готовую опару (она увеличилась в объеме где-то втрое).
Далее в ход пошло масло. Поскольку я его купили только сегодня и времени таять у него не было - я растопила его на водяной бане. Все это хорошо перемешала и добавила муку. После этого замешанное тесто оставила подходить на 1,5 часа.
Третий шаг - начинка
Этот шаг оказался самым длинным. Здесь мне понадобилось еще 40 граммов масла - по 10 г на каждый краффин.
Фото: ингредиенты для краффина (Ирина Гамерская)
Поэтому, когда тесто подошло, я разделила его на четыре части. Я решила делать краффин с различными начинками.
Первая - маковая. Маковую начинку я купила уже готовую, ее нужно было только залить кипятком и размешать. Это я сделала еще пока ждала тесто.
Вторая - клюква. Сушеную клюкву я тоже заранее залила горячей водой, а когда она остыла - слила лишнюю жидкость.
Третья - корица. Здесь все просто, взяла пригоршню молотой корицы и перемешала ее с сахаром.
Четвертая - микс корицы и клюквы.
Как я уже говорила, тесто я разделила на четыре части. Первый краффин будет маковый. И это моя ошибка. Лучше маковую начинку оставить на последнюю порцию, если не хотите, чтобы мак "пробрался" в каждый краффин.
Чтобы сформировать сам краффин нужно сделать 7 шагов:
- раскатать тесто в форме прямоугольника,
- смазать прямоугольник маслом,
- равномерно разложить начинку,
- скрутить тесто в трубочку,
- разрезать трубочку пополам по длине, но не до конца,
- скрутить каждый конец в форме улитки,
- положить одну улитку поверх другой.
Уже сформированные краффины я положила в формы и подождав еще 40 минут отправила в разогретую духовку: 180 градусов. Печь +-40 минут.
Фото: краффины (Ирина Гамерская)
Что по калориям
Калории мне помог подсчитать искусственный интеллект. Поэтому, по расчетам ИИ, после выпекания должно получиться 1,1 кг краффинов на 4 000 калорий. А вот калорийность каждого краффина будет немного отличаться. Это зависит от начинки:
- с маком: примерно 1050-1100 ккал.
- с клюквой: примерно 980-1030 ккал.
- с корицей и сахаром: примерно 950-1000 ккал.
А вот на 100 граммов в среднем 365-380 ккал. Не так уж и страшно. ИИ говорит, чтобы "отработать" 100 г крафина (380 ккал): нужно около 1 часа 50 минут спокойной прогулки или 50 минут интенсивной силовой тренировки в зале.