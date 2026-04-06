Дешевле, чем паска. Как я испекла краффин по рецепту из интернета и что из этого получилось

10:45 06.04.2026 Пн
4 мин
Как долго печь крафин и сколько это стоит?
aimg Ирина Гамерская
Фото: краффин с маком (Ирина Гамерская)

Паска - не единственная выпечка, которую можно приготовить на Пасху. Есть несколько альтернатив, в частности, популярные панеттоне и менее известные - коломба, а также краффины.

Как я пекла краффин по рецепту из интернета и что из этого получилось - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему краффин

Хотя я и люблю панеттоне, но печь его рисковать не стала. Зимой у меня уже была одна попытка, правда, неудачная.

Дело в том, что для панеттоне нужна специальная мука с высоким содержанием белка (Manitoba). Тесто из нее получается чрезвычайно липкое и вручную хорошо его замесить, чтобы оно тянулось как резинка, у меня не получилось. Я уже молчу о том, как я обошла все магазины в поисках той Manitoba, а уже когда заказала в интернете, увидела ее в ближайшем супермаркете.

С коломба тоже не все так просто - ждать 12 часов, пока тесто подойдет, я не готова. Поэтому, решила испечь краффин. Хотя подруга и запретила мне что-то готовить, чтобы ей не приходилось вписывать "сверхурочные" калории в свой рацион. Хорошо, что Пасха раз в год, да Мария?

Фото: краффины (Ирина Гамерская)

Цена вопроса

На ингредиенты для теста я потратила 306 гривен. Это, кстати, вдвое дешевле, чем на паску. И еще 186 гривен ушло на начинку, ну и формы - 59,96 гривен за 4 штуки.

Ингредиенты на тесто:

  • дрожжи - 6,99 грн
  • молоко -58,49 грн
  • ванильный сахар - 2 49 грн
  • сахар (900 г) - 38,99 грн
  • яйца (10 штук) - 88,99 грн
  • мука - 30,59 грн
  • масло - 79,99 грн

Начинка:

  • корица молотая - 11,49 за 1 упаковку
  • сахарная пудра - 14,99
  • маковая начинка - 60,99
  • клюква - 99 грн за 250 г
  • сахарная пудра - 14,99 грн

Рецепт

Первый шаг - опара

  • молоко - 200 мл
  • дрожжи (не сухие) - 25 г
  • сахар - 1 столовая ложка
  • мука - 1 столовая ложка

Для приготовления опары я немного подогрела молоко, растопила в нем дрожжи, а затем добавила сахар и муку и хорошо перемешала. Вот и все, опара готова. Ей нужно некоторое время постоять, чтобы подойти. Где-то минут 15.

Второй шаг - тесто

  • яйца - 1 штука и 2 желтка
  • сахар - 100 г
  • ванильный сахар - 10 г
  • масло - 80 г
  • мука - 500 г

Пока опара настаивалась я взбила миксером яйца, сахар и ванильный сахар. Затем добавила к этой смеси уже готовую опару (она увеличилась в объеме где-то втрое).

Далее в ход пошло масло. Поскольку я его купили только сегодня и времени таять у него не было - я растопила его на водяной бане. Все это хорошо перемешала и добавила муку. После этого замешанное тесто оставила подходить на 1,5 часа.

Третий шаг - начинка

Этот шаг оказался самым длинным. Здесь мне понадобилось еще 40 граммов масла - по 10 г на каждый краффин.

Фото: ингредиенты для краффина (Ирина Гамерская)

Поэтому, когда тесто подошло, я разделила его на четыре части. Я решила делать краффин с различными начинками.

Первая - маковая. Маковую начинку я купила уже готовую, ее нужно было только залить кипятком и размешать. Это я сделала еще пока ждала тесто.

Вторая - клюква. Сушеную клюкву я тоже заранее залила горячей водой, а когда она остыла - слила лишнюю жидкость.

Третья - корица. Здесь все просто, взяла пригоршню молотой корицы и перемешала ее с сахаром.

Четвертая - микс корицы и клюквы.

Как я уже говорила, тесто я разделила на четыре части. Первый краффин будет маковый. И это моя ошибка. Лучше маковую начинку оставить на последнюю порцию, если не хотите, чтобы мак "пробрался" в каждый краффин.

Чтобы сформировать сам краффин нужно сделать 7 шагов:

  1. раскатать тесто в форме прямоугольника,
  2. смазать прямоугольник маслом,
  3. равномерно разложить начинку,
  4. скрутить тесто в трубочку,
  5. разрезать трубочку пополам по длине, но не до конца,
  6. скрутить каждый конец в форме улитки,
  7. положить одну улитку поверх другой.

Уже сформированные краффины я положила в формы и подождав еще 40 минут отправила в разогретую духовку: 180 градусов. Печь +-40 минут.

Фото: краффины (Ирина Гамерская)

Что по калориям

Калории мне помог подсчитать искусственный интеллект. Поэтому, по расчетам ИИ, после выпекания должно получиться 1,1 кг краффинов на 4 000 калорий. А вот калорийность каждого краффина будет немного отличаться. Это зависит от начинки:

  • с маком: примерно 1050-1100 ккал.
  • с клюквой: примерно 980-1030 ккал.
  • с корицей и сахаром: примерно 950-1000 ккал.

А вот на 100 граммов в среднем 365-380 ккал. Не так уж и страшно. ИИ говорит, чтобы "отработать" 100 г крафина (380 ккал): нужно около 1 часа 50 минут спокойной прогулки или 50 минут интенсивной силовой тренировки в зале.

