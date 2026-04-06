Умер основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид

Гольдшмид стоял за созданием таких знаковых брендов как Diesel, Replay, Gap 1969, AG и Goldsign. Его наследие трансформировало джинсы из утилитарной рабочей одежды в основу высокой моды.

Старт карьеры

Карьера Гольдшмида началась в начале 1970-х годов, когда он открыл свой первый магазин King's Shop в курортном городе Кортина-д'Ампеццо. В 1974 году он запустил марку Daily Blue, представившую новые фасоны и более высокий ценовой уровень.

"Daily Blue был важен не только с точки зрения продаж, но и потому, что оказал сильное влияние на модный бизнес. По сути, тогда началась мода на деним", - рассказывал дизайнер в интервью 2023 года.

Несмотря на отсутствие формального образования, Гольдшмид активно экспериментировал. Свой первый премиальный продукт он создал случайно, покупая дорогие ткани и работая с портным в родном городе.

Основатель Genious Group и инноватор

В 1981 году он основал Genious Group - объединение, которое поддерживало молодых дизайнеров и помогло запустить бренды Diesel и Replay. Группа внедряла ключевые инновации в методы стирки и обработки джинсовой ткани.

Путь к устойчивому развитию

После поездок в Китай и Японию дизайнер осознал необходимость экологических изменений в моде.

В 1993 году стал соучредителем Agolde.

В 2000 году запустил AG Adriano Goldschmied в Лос-Анджелесе, делая упор на ответственном производстве.

Сотрудничал с брендом Chloé в сфере циркулярного денима.

Гольдшмид был одним из первых поклонников экологического волокна Tencel и внедрял эффективные процессы окрашивания. Он откровенно говорил о сопротивлении, с которым сталкивался в начале/

Последние проекты

До последних дней дизайнер продолжал сотрудничество с крупными ритейлерами, такими как итальянский OVS, и создавал концептуальные коллекции Advance Denim, Isko и другие.