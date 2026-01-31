Объемная шуба и Moon Boot: блогерша Парфильева показала тренды зимы 2026

Украинская блогерша и основательница бренда Cher'17 Татьяна Парфильева показала зимний образ, который наглядно демонстрирует, как в 2026 году сочетать комфорт и трендовую эстетику Mob Wife. Она создала функциональный, но при этом фотогеничный "лук", соответствующий главным модным тенденциям сезона.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала блогерша

Главный акцент - объемная экошуба

Центральным элементом образа стала массивная шуба из экомеха с длинным ворсом в глубоком оттенке "горький шоколад". Именно такие фактурные вещи сегодня считаются ключевыми для стиля Mob Wife, который делает ставку на броские силуэты и эффектные текстуры.

Татьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Экомех выглядит максимально объемно и создает контраст с хрупкой фигурой Тани Парфильевой, подчеркивая игру пропорций.

Темно-коричневый цвет, который все чаще называют новым черным, добавляет образу мягкости и визуальной дороговизны, особенно в зимних аутфитах.

В отличие от классического черного, этот оттенок выглядит более теплым и универсальным для дневных выходов.

Парфильева показала модный образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Базовый слой и аксессуары

Чтобы не перегружать образ, блогерша сделала ставку на лаконичную базовую одежду.

Под шубой - светлый джемпер молочного оттенка, который освежает общую палитру, и облегающие черные леггинсы. Такая комбинация уравновешивает объемный верх и делает силуэт более собранным.

Таня Парфильева показала трендовую шубу (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Среди аксессуаров - черная повязка на голову, которая не только защищает от холода, но и добавляет ретро-нотку. Этот аксессуар уже несколько сезонов подряд остается одним из самых модных в зимнем гардеробе.

Темные солнцезащитные очки в массивной оправе завершают образ в стиле incognito, что является характерной деталью эстетики Mob Wife.

Отдельного внимания заслуживает сумка. Маленькая светлая модель в формате багета создает контрастный акцент и перекликается с цветом джемпера, добавляя образу завершенности.

Парфильева в трендовой экошубе (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Обувь - культовые Moon Boot

Для прогулки по заснеженной местности Таня Парфильева выбрала Moon Boot в черно-белой гамме. Эта обувь давно вышла за пределы горнолыжного снаряжения и стала частью высокой моды.

Moon Boot не только практичны для зимних условий, но и идеально вписываются в стиль après-ski, который остается актуальным в городских и курортных образах.

Парфильева показала модный образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Почему этот образ выглядит стильно

"Лук" построен на сочетании монохромной палитры с контрастными светлыми элементами и игрой фактур.

Объемная шуба, лаконичная база и функциональная обувь создают образ, который выглядит одновременно расслабленно и продуманно.

Это пример того, как трендовые эстетики 2026 года можно адаптировать к реальной жизни, не жертвуя комфортом и практичностью.

Блогерша Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)